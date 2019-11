Manini Ríos: previo al balotaje el BROU ofreció préstamos a personas de bajos recursos

El senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo que el Banco de la República ofreció préstamos a pocos días de la elección para que la ciudadanía votara al Frente Amplio.

"Prestamos en condiciones con garantías que no son las mismas que le piden a cualquiera"

“Me llegó, tendría que comprobarlo, hasta préstamos del Banco República muy favorables a gente de escasos recursos”, dijo Manini Ríos en Buen Día Uruguay. Y agregó: “Gente que trabaja en el banco que me dijo ‘ese viernes vimos no sé cuántos cientos de préstamos'”. Sobre las características de estos préstamos, apuntó a que tienen "garantías que no son las mismas que se le piden a cualquiera".

En ese sentido, Manini Ríos expresó que la entrega de préstamos del BROU fue una de las políticas utilizadas por el Frente Amplio para captar votos. Además, el expresidenciable declaró que “se veía un crecimiento de adhesión a Martínez” y que “su campaña estaba basada en el miedo”. “Íbamos siguiendo un monitoreo claro de la adhesión de la gente, de los votos, más allá de las encuestas”, sostuvo el líder de Cabildo Abierto. “Veíamos un crecimiento claro de la intención de voto a Martínez, producto de una campaña de miedo que se fue metiendo en todos los niveles; amenazando o haciéndole ver a la gente, sobre todo a los más frágiles, que iban a perder esto o iban a perder lo otro”, agregó.

Manini Ríos destacó que hubo “una tarea hombre a hombre” en la política que los integrantes del Frente Amplio, “fueron a la puerta de muchísimos integrantes de la institución militar" y que ahí "le agregaban (...) la manija de personal subalterno contra personal superior".

En los días previos las elecciones, el nombre de Manini Ríos fue uno de las más sonados para integrar la dirección del Ministerio de Salud Pública bajo el nuevo gabinete de Luis Lacalle Pou. Si bien el cargo no está confirmado y el senador electo aseguró que no se habló de cargos en la reunión que tuvo este martes con Luis Lacalle Pou, el líder de Cabildo Abierto se refirió al tema. “Si aceptamos el Ministerio (de Salud Pública), aceptamos cumplir con el marco legal vigente. Hay muchas cosas que uno hace y que no está de acuerdo”, dijo sobre la Ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo, cuestionada por el diputado electo de Cabildo Abierto Martín Sodano.

Al igual que en la reunión con el representante de Cabildo Abierto, Lacalle Pou también se reunirá con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti este miércoles. De acuerdo a Álvaro Delgado, senador reelecto y mano derecha de Lacalle Pou, el gabinete completo se anunciará de forma oficial en 15 o 20 días.