Presidente del Colegio Médico propone habilitar reválidas temporales a médicos extranjeros

El presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Blauco Rodríguez, propone que se habiliten temporalmente las reválidas de aquellos médicos extranjeros residentes en el país que actualmente estén tramitando la homologación de sus títulos, para que éstos puedan integrarse al sistema de salud en el contexto actual de emergencia sanitaria. "Parto de una base, de una máxima, y es que lo asistencial está por encima de lo administrativo, estamos en un estado de emergencia sanitaria y por demoras burocráticas no podemos no contar con estos recursos altamente formados", afirmó Rodríguez.

Según había explicado a Telemundo días atrás, hay unos 300 médicos extranjeros que están en diferentes etapas del proceso de reválidas, incluso que han terminado el trámite, pero todavía no han podido acceder al título correspondiente. "Sería algo muy importante poder ya contar con ellos, dado que es voluntad suya también apoyar en el momento que estamos de emergencia", dijo a El Observador.

En ese sentido, explicó que hay un marco jurídico estipulado que podría dar un poco de luz al respecto, como es la ley recientemente votada el año pasado, de telemedicina (ley 19.869), que en su artículo 9 habla de la posibilidad de que profesionales o instituciones que estén en el exterior del país, puedan prestar servicios médicos por medio de la telemedicina.

Por otra parte, mencionó la ley 18.085, del año 2007, que aprobó el mecanismo para el ejercicio profesional temporario adoptado por decisión del Consejo Mercado Común del Mercosur, que establece que los profesionales debidamente registrados y habilitados en su país de origen, que procuren prestar servicios en otros países, deben solicitar su inscripción ante el Ministerio de Salud Pública (MSP). En esos casos la autoridad sanitaria puede conceder la habilitación por un término no mayor de dos años, prorrogable por un periodo igual, vinculado a un contrato.

"La ley del Mercosur habla del ejercicio temporario de la profesión y de los decretos del ministerio que lo habilitan a poder otorgar de manera temporal el título a médicos extranjeros, o sea que ya casi que existiría el marco legal, habría que generar quizás algún decreto más que lo habilitara", afirmó el médico.

Rodríguez aclaró que esto también se debería hacer extensivo a profesionales de la salud no médicos, es decir, enfermeros, o licenciados en áreas similares, que pueden aportar en la lucha contra la pandemia. "Es personal ya formado, muchos que ya tienen una curva de aprendizaje en sus especialidades dado que en sus países ya trabajaron durante años en las mismas, o sea que estamos hablando de un aporte muy importante", manifestó.

"Desde el punto de vista de gestión y de análisis estratégico, dada la situación en la que estamos sería un aporte muy importante, y sobre todo un efecto ganar-ganar, porque también son profesionales que están con ganas de hacer su actividad, que están dispuestos a hacerla", comentó.

El jerarca del CMU puntualizó que su propuesta no eximiría a dichos profesionales de cursar normalmente los trámites para reválida ejercer de manera permanente, sino que se habilitaría el ejercicio temporario mientras esos trámites avanzan.

Rodríguez evalúa presentar su propuesta en la mesa del Consejo Nacional del CMU, y si éste la aprueba y la respalda, elevarla al MSP y al Poder Ejecutivo.

"Nadie podría priorizar una vida sobre la otra"

Rodríguez habló también del comunicado del MSP a prestadores de salud sobre los criterios de priorización de pacientes ante una eventual saturación de los CTI, refiriéndose a que el Código de Ética Médica, que tiene carácter de ley (Ley 19.286), "en varios de sus artículos habla de la importancia de la igualdad, de la no discriminación", por lo que desde ese punto de vista, "nadie podría priorizar una vida sobre la otra".

"Estaríamos en una situación difícil, por lo cual, esperamos no llegar, y eso depende de seguir con el cumplimiento de los protocolos y las medidas, y bueno, de lo que haga cada uno de nosotros como uruguayos", dijo, recalcando que llegado un escenario de desastre –definido desde la medicina como la situación en la cual los recursos humanos y materiales no dan para asistir en la situación sanitaria afrontada– se estaría en una situación "muy complicada", ya que "hay aspectos éticos de la profesión, aspectos legales, aspectos de derechos constitucionales" que hacen que "la discriminación no sea posible" ya que "no esta permitida bajo ningún concepto ni ético, ni legal".

Agregó que si bien actualmente no hay una faltante de recursos ni humanos ni materiales y se está en una usabilidad de camas de CTI del 70%, "preocupa" el aumento del porcentaje de usabilidad de camas por paciente con covid, que hoy ronda un 40%. "Estamos lejos de la saturación del sistema, es más, el sistema uruguayo en los períodos normales de invierno, cuando hay epidemia de gripe y de patologías respiratorias ha llegado a estar en situaciones mucho peores, con pacientes que han tenido que esperar camas de CTI durante dos, tres o cuatro días en una puerta de emergencia porque no había en todo el país", señaló Rodríguez.

De todos modos reconoció que sistema sanitario "está en una situación de estrés", y no sólo por los recursos, sino por el agotamiento del personal de la salud, "por el estrés que implica trabajar en las condiciones que trabajan", afirmó.