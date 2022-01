Príncipe Andrés: el duque de York ya no podrá ser llamado Su Alteza Real tras perder títulos militares y patrocinio real

El príncipe Andrés también dejará de usar el título Su Alteza Real oficialmente, agregó una fuente real.

La decisión se produce un día después de que un juez de Nueva York rechazara desestimar una demanda civil que alega que el príncipe Andrés agredió sexualmente a Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas del millonario estadounidense Jeffrey Epstein, muerto en 2019.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38