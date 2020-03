Promesas de campaña: lo que decía Lacalle y cómo argumenta que no las incumple

En sus siete vueltas al país durante la campaña electoral, Luis Lacalle Pou repetía el mismo concepto: con la llegada de un nuevo gobierno había que “aflojarle el cinturón” a los uruguayos y que fuera el Estado el que comenzara a hacer el esfuerzo. Por eso repitió en cada lugar que en caso de convertirse en presidente no iba a aumentar las tarifas públicas ni los impuestos.

Este miércoles, a once días de haberse calzado la banda presidencial, Lacalle debió pedirle a la ciudadanía "parte del esfuerzo" al anunciar un ajuste de tarifas en UTE, Antel y OSE que ronda el 10% y una rebaja a la mitad en la exoneración del IVA a las tarjetas que, en los hechos, aumenta la carga tributaria.

El anuncio le trajo un vendaval de críticas de la oposición frenteamplista, que lo acusó de incumplir en tiempo récord sus promesas, pese a que el mandatario y sus jerarcas sostienen que se "súper cumplió" el compromiso electoral.

Suba de tarifas

El 30 de marzo del año pasado, cuando lanzó su campaña en el Parque Viera, Lacalle Pou puso el foco en “la austeridad” y el no aumento de tarifas. "No quiero gobernantes que despilfarren. La austeridad va a ser centro de nuestro gobierno, en lo grande y en lo chico. Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de tarifas, impuestos y combustibles", afirmó hace casi un año.

Siete meses después, semanas antes de la primera vuelta, Lacalle dijo en una disertación ante la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que el país estaba ante “una cruz de caminos”. “¿Siguen la tendencia de aumentar impuestos y aumentar tarifas o van al ahorro y el gasto eficiente?”, se preguntó sobre la gestión del Frente Amplio y agregó: “Seguir la trayectoria de aumentar impuestos y tarifas solo va a lograr que en Uruguay sigan cerrando empresas y siga aumentando el desempleo”.

Este miércoles, con esas promesas sobre la espalda, el presidente argumentó que la diferencia radica en que esta suba –a la que llamó "adecuación tarifaria"– no está pensada para “tapar el agujero que generaba el gobierno (anterior) con su gasto excesivo”, sino como "un efecto de la ineficiencia" de la administración saliente.

“El costo de los servicios públicos sobre los cuales no operó el gobierno saliente, puso la carreta adelante de los bueyes. No se lo vamos a trasladar a la ciudadanía toda. Empezamos a cumplir la meta de US$ 900 millones y distribuimos la carga del esfuerzo. Parte del esfuerzo lo hará la ciudadanía pero otra parte lo asumirá el gobierno”, dijo sentado junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Para el gobierno, la necesidad de ajustar tarifas no implica incumplir con la promesa de campaña de “aflojarle el cinturón a los uruguayos” porque, según afirmó Lacalle en la conferencia, el aumento es “por debajo de los costos” de las empresas públicas y para subsanar la decisión del gobierno anterior de no ajustar a comienzos de año.

La suba de los precios en UTE, OSE, Ancap y Antel fue la primera y gran polémica de la transición, luego de que en diciembre la administración de Tabaré Vázquez ratificara su anuncio realizado meses antes de no aumentar las tarifas al inicio de 2020. En ese momento, Lacalle Pou y su equipo acusaron al mandatario de "irresponsable" y reclamaron que se ajustaran para incorporar la suba de costos y precios relativos.

Leonardo Carreño

Ahora sentado en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, Lacalle volvió a criticar a sus antecesores por no haber realizado ajustes en enero, una decisión que, según aseguraron, implicó un déficit de US$ 500 millones. "Como habíamos anunciado cuando el gobierno anterior no adecuó por costos los servicios públicos y el gobierno electo se lo había pedido, hoy procedemos a hacer esa adecuación”, dijo.

También remarcó que en línea con el ahorro prometido "hay un compromiso que llega hasta una exhortación a los gobiernos departamentales".

Minutos después del anuncio, Alfie dijo en el programa Hora de Cierre de radio Sarandí que “el compromiso (de campaña) no se incumplió, se súper cumplió”. “Cuando uno mira la evolución de los costos de estos 15 meses, los precios al consumo subieron 11,75%, el dólar más de 20%, el costo promedio en general está largamente arriba de los aumentos. Largamente”, argumentó.

Suba del IVA

Junto al ajuste de tarifas, el gobierno anunció cambios a las exoneraciones tributarias en tarjetas de débito y crédito, que redundarán en una recaudación de unos US$ 40 millones.

Los uruguayos que abonan con tarjeta de débito hoy pagan 18% de IVA, pero pasarán a pagar 20% por ese impuesto. Para las tarjetas de crédito en restaurantes existe una exoneración de 9 puntos que ahora pasará a ser de 5 puntos.

En el segundo debate con Daniel Martínez, durante la campaña para el balotaje, Lacalle cuestionó a su contrincante afirmando que el programa del FA disponía un aumento impositivo y aclaró que su propuesta iría por otro camino. "El esfuerzo ya lo hizo la gente, ahora le toca al gobierno. El Uruguay de crecimiento es con inversión y para ello debe haber rentabilidad", sostuvo en esa ocasión.

Cuando fue consultado este miércoles sobre el porqué de la medida, que aumenta la carga tributaria, Lacalle contestó: “¿Por qué se toma? Se toma porque el déficit es grande. Debería ser una pregunta para los que estaban acá hace seis meses”.