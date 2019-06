Protesta para pedir que justicia confirme fallo a favor de padre soltero

A pesar de la lluvia, con paraguas, pancartas, bombos y remeras, un grupo de personas acompañaron a Yonatan Medina y su bebé a manifestarse frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que el tribunal de apelaciones que tiene el caso confirme la sentencia que obligó a la Administración Nacional de Puertos a darle la licencia maternal.

El colectivo Familias Unidas Por Nuestros Niños, que lucha por la tenencia compartida, estuvo presente para dar apoyo. “Esto se hace, se moja uno, nos mojamos todos”, afirmó Yolanda Perroni, integrante de este grupo. “Es vergonzosa la situación, un padre tiene derecho a estar con el hijo. Pueden pasar muchas cosas por las cuales un padre puede quedarse soltero y el padre tiene que tener los mismos derechos que la mujer obligatoriamente. Estamos en la burocracia, estamos en el tiempo de piedra, estamos atrasados, porque en vez de avanzar retrocedemos mucho”, agregó Perroni.

La situación ha sido desgastante y estresante para Medina. Su familia lo ayuda económicamente, ya que Medina tuvo que sacar una licencia anual sin goce de sueldo, lo cual perjudicó su economía. “Yo contaba con un dinero para estos tres meses, pero entre médicos, abogado, traslados y psicólogos he gastado mucha plata. Me hicieron gastar hasta lo que no tenía. La plata que sería destinada para mi hijo me hicieron gastarla en otra cosa”, comentó Medina.

Según contó acudió al Sistema de Cuidados y al BPS pero no le dieron respuesta. Y fue entonces que recurrió a la justicia para pedir un recurso de amparo, pasó por cuatro juzgados distintos y ninguno quiso tomar el caso. “Por más que yo no quiera, todo esto se lo transmito a mi hijo porque es un bebé. Esperemos que estén a favor nuestro, porque acá no estamos reclamando los derechos míos, estamos reclamando los derechos de un bebé, estamos pidiendo los derechos de un niño”, remarcó Medina.

Medina es trabajador público y contó que las leyes son muy distintas según cada caso. Hay entes públicos que cuando el bebé cumple tres meses, el padre tienen derecho a medio horario para compartir tiempo con la madre y su hijo. Sin embargo, en su caso, únicamente tiene derecho a diez días de licencia. “La Administración de Puerto salió dando una entrevista en la tele diciendo que como no había una ley establecida, ellos iban a estar a favor de lo que el juez dijera. Se ve que eso lo dijeron sólo porque estaban las cámaras y la prensa, porque cuando el juez decide otorgarnos tres meses por el apego paternal y tres meses medio horario, la Administración de Puerto apela a que no nos quiere dar nada. Primero, cuando están las cámaras dicen una cosa y después, cuando dan vuelta las cámaras es otra la situación”, afirmó Medina.

El pediatra fue quien le recomendó a Medina la licencia, por el apego que necesita el bebé con su padre. “Ojalá que se abra una puerta para padres futuros. Ojalá que mi caso que se hizo público sirva para otros papás que capaz están en la misma situación y no dicen nada por diferentes motivos, porque no tienen dinero para abogado, o porque los desgasta, es muchas vueltas las que te hacen dar, te cansa”, dijo Medina.

Medina afirmó que esta no es la primera vez que un padre soltero reclama al Estado los derechos de su hijo. “Una vez pasó que un padre soltero fue con el niño a reclamar sus derechos, el Mides le cerró las puertas, entonces nuestro presidente de la República, Tabaré Vázquez, se fijó en todos los antecedentes de ese padre y en la página presidencial dijo: ´pero este hombre tiene antecedentes y es drogadicto por eso el Mides le cerró las puertas’ (...) se habrá fijado mis antecedentes desde el día que nací hasta ahora y como no tengo antecedentes, no soy drogadicto, no soy alcohólico, nunca en mi vida robé, tuvo que callarse y no tuvo defensa”, dijo el funcionario público.