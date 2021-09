Proyectan otro año de pérdidas millonarias para el pórtland de Ancap y buscan plan para revertirlas

La producción de pórtland de Ancap acumula números en rojo desde hace 20 años y este 2021 no será la excepción. Para el presente ejercicio, es probable que la pérdida ascienda a unos US$ 6 millones, según informó en el Parlamento el ministro de Industria, Omar Paganini.

“Por la sola devaluación de algunas variables hubo que hacer más gastos en mantenimiento en las plantas, porque están en una situación obsoleta desde el punto de vista tecnológico y requieren inyección de dinero para mantenimiento, aunque sea por razones mínimas de seguridad necesarias. El año siguiente, si cae el precio por mayor participación de Cementos Cielo Azul y/o se achica la participación (de Ancap), enfrentaremos un problema creciente”, alertó el jerarca ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados.

Paganini participó para exponer su punto de vista respecto al proyecto de ley de adquisición de cemento pórtland por parte del Estado. Esa iniciativa -hoy a estudio de la comisión parlamentaria- propone que las compras de pórtland realizadas por el Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea su modalidad o forma de financiación, deberá ser de fabricación nacional y al menos en un 50% adquirido a Ancap.

El ministro aconsejó no avanzar en esa iniciativa. Paganini afirmó que hoy se está “en un dilema” porque se tiene un producto importante para la economía del país “que está siendo caro”, y una empresa pública que lo produce con costos muy altos y que pretende participar en ese mercado en forma muy importante. Al hacerlo, genera un “sobreprecio” que el competidor, “con bastante tranquilidad aprovecha y logra un margen importante” de rentabilidad.

Es decir, la competencia (Cementos Artigas) asume el precio de Ancap. Entonces, compite aumentando sus márgenes de ganancia porque producen a menos valor, pero venden al precio de Ancap y divide el mercado. Cuando ingresen otros competidores al mercado eso no va a ocurrir. El precio bajará y Ancap va a quedar fuera de competencia, alertaron las autoridades ministeriales. El ente tiene hoy aproximadamente el 42% del mercado nacional.

“Ahora estamos en una situación de cambio del mercado que no sabemos cómo va a salir, pero sí sabemos que la penetración de una empresa como Cielo Azul va a ser de alguna manera significativa (…) Cementos Artigas está en un proceso de unificación de su planta en Minas y de sus procesos industriales, que la va a hacer más eficiente. Seguramente va a estar en condiciones de competir con Cielo Azul; Ancap va a tener un problema”, dijo el ministro según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

“No creo que la solución sea decir: ‘Nos quedamos tranquilos porque el Estado compra la mitad de su obra pública en Ancap Cementos del Plata’. Y además me queda la pregunta de a qué precio los compro, porque si los compro para mantener un precio alto, lo que estamos diciendo es: ´La obra pública va a subsidiar Ancap’. Y si por otro lado, lo que decimos es ‘No, vamos a usar Ancap para que los precios de la obra pública sean competitivos", lo que vamos a hacer es aumentar el problema que tienen. De manera que por eso esta no es la solución; podremos discutir otras, pero esta no lo es”, dijo Paganini.

A mediados de 2020 el nuevo Directorio de Ancap comenzó a evaluar distintos escenarios con el objetivo de revertir la situación y hacer rentable el negocio. Uno de los escenarios alternativos era continuar la operación únicamente en la planta de Minas con inversiones mínimas, y suspender la producción en Paysandú. Otro se basaba en la continuidad de la industria en el departamento de Lavalleja en situación similar a la actual, y abrir la puerta a un proyecto de producción en Paysandú orientado al mercado regional (Argentina principalmente) con un privado a cargo de la inversión. El ente mantendría la titularidad de las reservas de calizas y sería el proveedor de materia prima.

Paganini dijo que el ministerio no tiene una posición respecto a qué se va hacer con este negocio. “Queremos entender cómo hacer para conseguir la inversión que se necesita y desarrollar los mercados de exportación, que es lo que se necesita. Tiene que ir por ahí, pero todavía no sabemos en qué formato”, afirmó. Las autoridades de Industria también manifestaron que no está en carpeta el cierre de ninguna de las unidades productivas hoy en funcionamiento.