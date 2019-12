Pruebas PISA: Uruguay empeoró en ciencias y lectura pero se mantuvo en matemática

Uruguay empeoró sus resultados en ciencia y lectura en las últimas evaluaciones de las pruebas PISA, en comparación con los puntajes que había obtenido en la medición anterior, de 2015. Sin embargo, se mantuvo en matemática.

El país ocupó los primeros lugares en América Latina en las tres áreas de las últimas pruebas realizadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pero, al igual que todos los otros países de la región, registró puntajes inferiores al del promedio de los países que integran el organismo internacional.

La presentó este martes los resultados educativos de 79 países o economías que participaron de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que estudia el desempeño en esas tres áreas.

Results from PISA 2018 cover 79 countries and economies, representing ~32m 15-year-olds’ skills in reading, math & science ➡ https://t.co/yxx9nzP35R #OECDPISA #SDG4 pic.twitter.com/oKPlAbPe0I