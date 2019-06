Psiquiatras denuncian "grave situación" de los centros de salud mental de ASSE

La sala de salud mental del Hospital de Artigas se inauguró en 2014, pero todavía nadie durmió en alguna de sus ocho camas. La razón es una: ni un solo psiquiatra trabaja en el centro más al norte del país de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

“Para que se entienda la penosa situación por la que pasan los usuarios con estas patologías (psiquiátricas), para ser vistos por un especialista deben ser trasladados a la ciudad de Rivera. El viaje se hace por la República Federativa del Brasil, transportando pacientes de ambos sexos, muchas veces agresivos, sin acompañantes y en condiciones totalmente irregulares de traslado, poniéndose en riesgo o peligro inminente no solo la vida de estos sino la de los trabajadores de ASSE que actúan en el procedimiento”. Este reclamo —al que accedió El Observador— forma parte de una carta que la comisión interna de funcionarios del Hospital de Artigas elevó el 16 de agosto de 2018 al presidente de ASSE, Marcos Carámbula, solicitándole que tomara “medidas de urgencia” para “reencauzar el servicio sanitario”.

Los cuestionamientos sobre la atención a la salud mental que el mayor prestador de salud brinda se intensificaron este martes. Ese día, las tres sociedades de psiquiatría del país —Asociación de Psiquiatras del Interior, Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia— emitieron un comunicado porque consideran “ineludible” dar a conocer el “duro panorama” al que se enfrentan. El presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Rafael Sibils, aseguró a El Observador que decidieron unir fuerzas luego de que en sus respectivas asambleas llegaran a las mismas conclusiones.

Las asociaciones plantearon que la falta de especialistas en psiquiatría es una carencia de la que históricamente padeció Uruguay, pero que es incluso más grave en los centros de salud públicos. En ciertos departamentos del interior no hay psiquiatras, lo que supone que los pacientes sean derivados a mutualistas y hospitales de departamentos vecinos, que se ven desbordados por la demanda.

En Montevideo, en tanto, los psiquiatras tienen peores condiciones de trabajo y cobran menos que sus colegas que trabajan en el mutualismo, según las asociaciones. Las malas condiciones laborales llevan a que no se puedan formar equipos de trabajo estables, ya que los funcionarios de ASSE renuncian y empiezan a trabajar en la actividad privada o se jubilen apenas pueden.

Ley de Salud Mental en puerta

Sibils precisó que no es una reivindicación económica la que pretenden sino que buscan mejorar las condiciones de trabajo, en particular teniendo en cuenta que la reglamentación de la Ley de Salud Mental —que dispone el cierre de las colonias antes de 2025— está por concretarse. “La ley propone una serie de cambios como llevar más psiquiatras a la periferia, pero no se están dando”, afirmó.

El presidente de la Sociedad de Psiquiatría aseguró que la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables ha escuchado sus planteos y está formada por profesionales capaces, pero “no tiene mayor poder ni capacidad de injerencia”. “No estamos echándole la culpa a nadie, estamos planteando una situación muy dura y difícil que se está dando para los pacientes y los funcionarios”.

El centro que más preocupa a los especialistas es el Hospital Vilardebó, en Montevideo, que está desbordado de pacientes. La directora técnica del Hospital Vilardebó, Paula Sarkissian, aseguró en enero de este año que desde que se implementa el nuevo Código del Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre de 2017, ingresaron demasiados pacientes judiciales y el centro de salud “colapsó”.

Asimismo, aseguraron que los medicamentos que indican no siempre están disponibles en ASSE, el sistema está sobrecargado y eso lleva a que los pacientes no puedan seguir de forma estricta el tratamiento que les indican.

Los pacientes pediátricos también se ven afectados

Los pacientes pediátricos no son ajenos a los largos tiempos de espera y eso,que potencialmente puede agravar su caso, se debe a la falta de dispositivos de egreso, centros de día e instalaciones de características similares, enunciaron las asociaciones en el comunicado.

En los últimos años las patologías en la infancia se han incrementado, pero según los especialistas no es posible atenderlas como corresponde porque los equipos de atención al niño y su familia se han desintegrado.

Por otra parte, los psiquiatras aseguran que en el interior no hay guardia de retén en psiquiatría pediátrica, por lo que, en caso de haber una urgencia, los pacientes y sus familias son trasladados “de un departamento a otro” o al Hospital Pereira Rossell, en Montevideo.

Pese a haber denunciado las carencias laborales y asistenciales en reiteradas oportunidades, las asociaciones entienden que la respuesta del directorio no fue satisfactoria, por lo que solicitaron otra entrevista. A su vez, pretenden reunirse con otras entidades vinculadas a la salud mental, para poder aportar ideas “que van en el sentido de la Ley de Salud Mental vigente”.

Fuentes de ASSE indicaron a El Observador que el directorio recién recibió este miércoles el reclamo de las asociaciones de psiquiatría y se pasó de inmediato a la Dirección de Salud Mental para que provea más información. Agregaron que no harán declaraciones hasta no contar con los datos que solicitaron.