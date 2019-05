Puerto comprará maquinaria para mejorar operativa de tránsitos paraguayos

La autoridad portuaria avanza en la compra de maquinaria para operar mercadería en las áreas públicas del puerto de Montevideo. La intención es tener nuevas grúas móviles a disposición de operadores portuarios privados que manejan carga paraguaya y ya realizó una licitación para adquirir la primera. Si bien en la Administración Nacional de Puertos (ANP) entienden que es necesario recuperar tránsitos paraguayos hay diferentes posturas dentro del Directorio sobre las decisiones que se deben tomar para ello y las inversiones a realizar.

Entre enero y abril de este año los tránsitos de mercadería en el puerto de Montevideo cayeron 10% en la comparación con 2018. A su vez, en el año móvil a abril el descenso de esa operativa fue de 24%.

La principal carga que llega al puerto montevideano en tránsito procede de Paraguay. La mercadería arriba en convoyes de barcazas y es transbordada a buques de ultramar para ser enviada hasta su destino final.

La operativa de tránsito tuvo un fuerte crecimiento hasta fines de 2013 impulsada por la llegada de mercadería argentina. Pero a fines de ese año la situación cambió luego de una resolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables durante la administración de Cristina Fernández que prohibió los transbordos en Uruguay. La decisión tenía como objetivo potenciar la actividad de los puertos argentinos, algo que finalmente no sucedió porque la mercadería de ese país se volcó a puertos brasileños para ser transbordada a otros barcos

Allí, Uruguay salió a captar carga paraguaya para no perder actividad. Después de años de buen desempeño comenzaron los problemas. A fines de 2017 cerca de quince barcazas paraguayas quedaron varadas en el puerto de Montevideo durante dos semanas sin poder descargar la mercadería que transportaban por congestionamientos y demoras en los muelles públicos.

El inconveniente puntual se solucionó, pero durante el año pasado exportadores paraguayos decidieron direccionar una buena parte de su mercadería hacia el puerto de Buenos Aires. La nueva administración de Mauricio Macri tomó medidas que volvieron más atractiva a la terminal bonaerense frente a la montevideana. Ante ello, la preocupación por el manejo de la carga paraguaya continúa y la ANP tomó decisiones.

En diálogo con Presidencia el presidente del organismo, Alberto Díaz, expresó que se resolvió la compra de una grúa móvil para prestar servicios en los muelles públicos.

“Es una medida que surge de un análisis de cómo estábamos atendiendo determinada carga en particular los buques paraguayos”, señaló.

“El diagnóstico es que los operadores privados no ponen los equipos suficientes equipos para atender este negocio y eso de alguna manera nos está perjudicando, no se puede permitir que el puerto no tenga con quien operar”, sostuvo el jerarca.

Díaz añadió que se precisarían dos grúas de esas características para realizar la operativa de transbordo de manera correcta. Para la adquisición de la primera se realizó una licitación a la que se presentaron dos oferentes interesados.

En el organismo hay coincidencia en la necesidad de recuperar transbordos paraguayos perdidos. “El tema está todos los días arriba de la mesa; una definición clave es cómo ser más competitivos y tratar de captar carga paraguaya que se fue”, dijo a El Observador el director nacionalista de la ANP, Juan Curbelo.

Sin embargo, el jerarca discrepa con la decisión tomada. “No pasa por la compra de grúas, no estoy de acuerdo con eso en este momento porque la ANP tiene que revisar todas sus inversiones y disminuirlas”, sostuvo.

“La compra no mejora la actividad de las barcazas paraguayas; tiene que haber un cambio en el funcionamiento de toda la operativa portuaria”, afirmó. “La solución no puede depender de un servicio que brinde la ANP; lo que se debe hacer es mejorar las condiciones para que los privados lo hagan de la manera más eficiente”, expresó Curbelo.