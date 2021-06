Puja electoral en la gremial lechera con más peso y el nombre que suena para presidir Conaprole

Dentro de algunas semanas, apenas salga la autorización para un acto electoral que demanda presencialidad, los socios de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) podrán elegir a un nuevo comando directivo, en una de las principales gremiales agropecuarias y de relevancia en el sector lechero. Y todo apunta a que habrá puja dos propuestas para el gobierno de la institución.

Por un lado, si bien no está la decisión definitiva, trascendió que Leandro Galarraga, productor de leche con tambo en Florida, sea el candidato a presidente por la lista oficialista, la N° 10. Galarraga es el actual tesorero de la ANPL.

Por otro lado, en la contienda electoral participará una nueva agrupación, la lista 2021, que según diferentes fuentes consultadas por El Observador, tendrá como candidato a presidente a Carlos Torterolo, productor en San José. Se trata de una agrupación que entre otros tamberos tiene el involucramiento de André Mondón, Juan Ignacio Mangado, Justino Zavala, Marcelo Bartesagui y Guillermo Berti.

El acto eleccionario, que debió desarrollarse en marzo, se aplazó dada la emergencia sanitaria por covid-19 y se realizará apenas los indicadores locales del impacto de la pandemia sean los adecuados.

Eso tiene como base que el acto eleccionario, según lo marcan los estatutos, debe ser presencial, en una asamblea informativa y extraordinaria que en marzo se pensó se podría realizar en julio, aunque está latente la posibilidad de realizarla en agosto o setiembre, apenas exista la autorización del gobierno.

La ANPL posee unos 1.000 socios, pero dada la exigencia de la presencialidad para votar, la cantidad de tamberos que suelen expresar su voto es bastante menor a esa cantidad, variando el número con base incluso en la posibilidad de disponer de opciones: cuando hay “lucha electoral” el número se incrementa notoriamente y pueden ser cientos quienes concurran a la asamblea.

Juan Samuelle

Conaprole tendrá elecciones en noviembre de este año.

Walter Frisch, actual presidente, consultado hace algunos días sobre si tenía previsto presentarse como candidato, confirmó a El Observador que no lo hará, aunque está habilitado por el estatuto a ejercer como presidente por un nuevo período y se lo han solicitado. “Esto requiere de mucho tiempo, es una responsabilidad enorme y por más que ha sido algo totalmente gratificante he decidido no presentarme”, informó.

Elecciones en Conaprole

La elección en la ANPL es considerada una instancia política gremial clave previo a otra, de alto impacto en el sector: las elecciones en Conaprole, que se realizarán en noviembre de este año, lo que debe ser oficializado en ese caso por la Corte Electoral. El actual presidente, Álvaro Ambrois, también confirmó hace varios días a El Observador que no se presentará como candidato a ese cargo.

En ese marco, varias fuentes indicaron que Gabriel Fernández, integrante del actual Directorio de la empresa, suena como el candidato oficialista, por la lista 1010, pero aún la decisión no está adoptada. Conaprole es la cooperativa y empresa privada más importante del país. Tiene una facturación que ronda los US$ 1.000 millones y es el principal exportador individual de Uruguay.

Por otro lado, desde los tamberos vinculados a la flamante lista 2021-oposición en la elección en la ANPL, dijeron que sea cuál sea el resultado en esa contienda electoral esa agrupación también pondrá el foco en participar en la puja electoral en Conaprole, de momento sin candidato designado.

También está por definirse una nueva participación en las elecciones de Conaprole de la lista 1936, que últimamente ha tenido como candidato a la presidencia de la cooperativa a Miguel Bidegain, quien integra el Directorio y está en uso de licencia, por lo que su puesto lo ocupa su suplente, Fernando Santarcieri.

En el caso del acto electoral en la ANPL, la lista 1936 tomó la decisión de no participar de modo directo y dejar a sus integrantes la decisión de a quién apoyar entre la lista oficialista y la 2021.

El Directorio de Conaprole está compuesto por cinco integrantes. La lista más votada se queda con cuatro cargos y, la segunda, con el restante director.