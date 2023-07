Pulp tocará en Montevideo por primera vez: la banda británica será parte del festival Primavera 0

El festival Primavera 0 ya se había apuntado una fecha de peso con la llegada, por primera vez a Uruguay, de The Cure, pero este jueves reforzó la apuesta de la grilla con el anuncio de que Pulp, la banda británica liderada por Jarvis Cocker, llegará a Uruguay en 2023 como parte del mismo evento.

Según anunció Gaucho, la productora detrás del Primavera 0, en sus redes, Pulp tocará en el Teatro de Verano el próximo 21 de noviembre.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo lunes a través de Tickantel.

Pulp, una de las bandas principales del movimiento del britpop que incluyó también a Oasis o Blur, se presentará en Uruguay por primera vez en el marco del tour This Is What We Do For An Encore.