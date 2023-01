Punta del Este vuelve a atraer a los desarrolladores argentinos: los nuevos proyectos en los que invierten

Las desarrolladoras argentinas vuelven a poner el foco en Punta del Este. Uruguay atrae por su seguridad jurídica, su rentabilidad en dólares y el retorno de los turistas tras la pandemia.

Hoy la ciudad balnearia más top de Uruguay vuelve a tener un boom inmobiliario. La intendencia de Maldonado informó que ya hay 430.832 metros cuadrados (m2) de obras que tienen permiso. Se trata de nuevos proyectos aprobados que estarían incorporándose a la oferta de la zona, y muchos de ellos vienen de la mano de inversores argentinos.

Los proyectos con sello argentino

El grupo cordobés Fonte desembarcó en Punta del Este con una inversión de US$ 30 millones. En la Parada 6 de Playa Brava desarrollarán Manglar, un torre de lujo que apunta al turismo y a los residentes. "Tenemos unidades de 1, 2 y 3 dormitorios; los precios arrancan en los US$ 175.000 y llegan hasta los US$ 309.000 en las unidades más grandes", explicó Luciano Caballero, gerente comercial del grupo en Uruguay.

El emprendimiento, que comenzó a comercializarse en diciembre, está a punto de iniciar la etapa de obra. "Estamos pidiendo un 25% en cash de entrega y el saldo en 50 cuotas (en dólares) sin interés. Esto es por el mes de enero, que es el lanzamiento", detalló Caballero.

A partir de febrero cambia el esquema a uno de venta en pozo: 42 cuotas con una entrega inicial del 30%.

La obra empieza en febrero con una duración aproximada de 36 meses. Son en total 185 unidades de las cuales ya se comercializó el 30%. Los principales inversores son argentinos y uruguayos y es elegida sobre todo para vacacionar. "Es una torre con vista al mar y amenities de primera categoría", explicó el empresario.

Pero, el desarrollo también es una excelente opción para residencias permanentes. "hay un mix entre el usuario y el que va a buscar renta", dijo.

El proyecto viene a dar respuesta a la ola inmigratoria de argentinos en Uruguay, que no se detiene. En 2022 se solicitaron alrededor de 8000 residencias de argentinos, según los datos de la Cancillería del otro lado del río. Así, la cifra ya supera los 25.000 argentinos desde 2020, que decidieron pedir la residencia para irse a vivir a Uruguay.

En La Brava también sobresale Signature, un proyecto de la desarrolladora Upgrade en conjunto con la constructora argentina Criba. Ubicado en la parada 30 en la primera línea, allí se pueden comprar departamentos de un promedio de 300 m² con terraza.

Se trata de un proyecto exclusivo, con tickets por encima de los US$ 1,5 millones. Son en total 18 residencias amplias que van desde los 265 m2 hasta los 375 m2. Cuenta además con dos casas de un promedio de 700 m2 y por último 4 penthouses de 600 m2.

A la lista de argentinos apostando en Punta del Este se sumó el proyecto en la vieja casona de la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. Se trata de Amélie Ocean Residences, un barrio cerrado exclusivo de solo 11 lotes que está próximo a desarrollarse pero con ya cinco unidades vendidas.

El emprendimiento inmobiliario se desarrollará en el terreno, de casi 2 hectáreas, donde se encuentra la emblemática mansión "Aldebarán". La casona, ubicada dentro del barrio El Golf y sobre la avenida Laureano Alonso Pérez y la calle Del Agua, en la zona más exclusiva de Punta del Este, es una de las históricas casas construidas en la década de 1940 por Arturo Dubourg , arquitecto argentino que diseñó el barrio más exclusivo del balneario.

"La famosa casona está en un predio de 19.000 m2. La idea es conservar la residencia y ponerla en valor. Por eso, vendemos los dos lotes donde está la casa en conjunto", explicó Mauro Naddeo, socio de la desarrolladora argentina Costal Developments.

La empresa inmobiliaria compró el terreno hace un año por un precio cercano a los u$s 6 millones. Se trata de su desembarco en el país vecino. "Nuestro principal mercado es la Patagonia. Con este proyecto, estamos llegando a Uruguay", remarcó Naddeo.

Con foco en el turismo

"Punta del Este está al 100 % de su capacidad y todas sus zonas han sido requeridas. Cada zona tiene su público que la prefiere. Punta Ballena, Península, Brava, Mansa, Rincón del Indio, La Barra, Manantiales, José Ignacio. Y dentro de ellas casas, departamentos, chacras, entre otras", explicó Gustavo Pereira, titular de la comercializadora uruguaya Amarras.

"Se trata de un lugar donde viven 100.000 personas y que recibe 300.000 en menos de una semana. Cada zona tiene su glamour, sus habitués y sus precios", agregó el empresario.

A la lista de argentinos poniendo el ojo en Punta del Este se suma GNV Group, la desarrolladora de Alejandro Ginevra, que está encarando su mayor apuesta en Punta del Este.

Y es que la cadena francesa Accor desembarca con su marca SLS Hotel & Residences en Uruguay. Se trata de un megaproyecto que demandará una inversión de más de US$ 120 millones, que se prevé empiece su construcción a fin de este año en la parada 20 de La Brava en Punta del Este, de la mano de la desarrolladora argentina GNV Group.

"Hace tiempo queríamos desembarcar en Uruguay, habíamos evaluado el mercado en Montevideo pero queríamos llegar con un proyecto de lujo típico de la ciudad balnearia de Punta del Este y vimos la oportunidad de la mano de la cadena Accor", explica Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group.

Se trata de un desarrollo de usos mixtos con un hotel y dos torres de residencias. El alojamiento contará en promedio con 80 suites mientras que habrá cerca de 150 departamentos, con unidades que irán desde monoambientes hasta dos y tres ambientes. "Hace poco nos aprobaron el proyecto en la intendencia", destacó el empresario.

Los precios de comercialización se calculan entre US$ 4.000 y US$ 6.000 por m2. "En la zona se manejan hoy esos valores, pero siempre va a depender del tipo de edificio y las prestaciones que este tenga", agrega al respecto Mercedes Ginevra, CEO de Ginevra International Realty de Argentina y Uruguay.

El Cronista- RIPE