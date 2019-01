Qué beneficios tiene para el bolsillo salir de vacaciones en febrero

Hay una buena cantidad de uruguayos que todavía no se fue de vacaciones este verano. Hay también extranjeros que llegarán al país para descansar en el próximo mes. Tomarse vacaciones en febrero suele ser más económico que hacerlo en los últimos días de diciembre o en la primera quincena de enero.

Y este año no será la excepción. Hasta ahora la temporada dejó gusto a poco, según dicen los operadores, y por eso las promociones, los descuentos y las rebajas de precios en varios rubros es una estrategia extendida en toda la zona balnearia, según un relevamiento hecho por El Observador.

Así febrero luce atractivo para quienes quieren disfrutar cuidando el bolsillo y ajustando el gasto. El segundo mes del año también promete ser mejor desde el punto de vista del clima, en comparación a buena parte de enero, cuando el mal tiempo y los días de lluvia fueron una constante.

Alquileres y hospedajes

Al momento de resolver el hospedaje alquilar una casa entre varios es una buena opción. Los arrendamientos son más baratos e incluso hay casas que no se ocuparon antes o que no tienen reserva hasta carnaval.

Por ejemplo, una casa de dos dormitorios en la zona de Rincón del Indio en Punta del Este a cinco cuadras de la playa se alquila a US$ 2.400 por quince días. En la playa mansa una chalet de dos dormitorios en la zona de Pinares se alquila por US$ 2.100 en los primeros quince días del mes, según se promociona en el sitio web de una reconocida inmobiliaria de Maldonado.

La baja en la demanda que han tenido las inmobiliarias también lleva a que haya propietarios que aceptan aplicar descuentos para asegurarse el alquiler de su casa o apartamento y cubrir gastos fijos como los impuestos municipales. Una fuente del sector dijo a El Observador que hay descuentos de 10% y 20%, pero también pueden encontrarse porcentajes mayores en una ofertas que es también muy amplia.

En Cabo Polonio alquilar una casa en los primeros días de enero cuando el balneario estaba a capacidad completa salía unos US$ 120. Hoy se consiguen viviendas a US$ 60 y US$ 70 por día, según dijo a El Observador Alejandro Gallinares que realiza habitualmente el relevamiento para el Centro Comercial de Rocha. En un hostel del mismo lugar el precio que se cobró por día en enero varió entre $ 800 y $ 1.000 por día. Para febrero el precio es de $ 700.

En la zona norte de Punta del Diablo una cabaña para dos personas vale desde US$ 50 la noche y hay pequeños apartamentos en la zona sur desde US$ 70, según un portal especializado de la zona.

También los hoteles abaratan sus tarifas en febrero, un mes en que tradicionalmente hay menos movimiento que en el comienzo del año. Hay establecimientos que ya redujeron sus precios hasta 30% respecto a enero.

Por ejemplo, un hotel del centro de Piriápolis tiene habitaciones dobles desde US$ 100 por día con desayuno y estacionamiento incluido. La tarifa vale para las primeras dos semanas del mes próximo. En enero el precio era de US$ 140.

En otros hoteles tres estrellas de la zona la habitación doble con desayuno cuesta unos US$ 950 por un paquete de 14 días.

Una fuente del sector dijo el viernes a El Observador que hay una "guerra de precios" por estos días. Otros dos hoteleros pusieron como ejemplo que se están mirando permanentemente las tarifas de otros establecimientos que aparecen en los sitios especializados.

Restaurantes y parrillas

En el sector gastronómico el panorama es algo más dispar. Por ejemplo, hay restaurantes de la zona portuaria en Punta del Este que mantienen sus cartas sin cambios en los precios. Lo mismo ocurre con varios paradores en las playas. Pero en la península también es posible aprovechar promociones con menú rebajados. Solo es cuestión de recorrer y prestar atención a los pizarrones multicolores. Lo mismo ocurre en locales gastronómicos del centro de Maldonado.

También se puede salir a comer o tomar algo al este del arroyo Maldonado pagando menos que en enero. Los carteles de “dos por uno” en tragos se instalaron ya desde la semana pasada en la calle principal de Manantiales. Y en la zona de La Barra hay pequeños locales de comidas al paso que arrancaron “la liquidación” y tienen precios muy parecidos a los de Montevideo. En una reconocida parrilla de esa zona se venden dos choripanes con fritas por $ 280. También se consigue parrilla para dos con postre incluido por $ 900. En José Ignacio y a pocos metros del faro hay menú completo para dos a $ 1.500.

En varios comercios de Gorlero hay pizarrones que ofrecen un combo para el desayuno. Un cortado, un vaso de jugo de naranja y dos bizcochos se pueden conseguir por $ 150. En la misma avenida las tiendas de ropa comienzan sus liquidaciones de temporada con descuentos que se van incrementando con el transcurrir del mes.

Supermercados

Los turistas que elijan Maldonado y Rocha también se beneficiarán de los precios en las principales cadenas de supermercados. En temporada alta estos comercios de Maldonado y Punta del Este cobraron entre 10% y 15% más que en el resto de los departamentos, según relevamientos hechos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde febrero los comercios tendrán disponible una canasta de 200 productos básicos (no incluye carnes, frutas ni verduras) a precios rebajados que costarán lo mismo que en Montevideo.

Cómo estará el clima

Los pronósticos del sitio especializado Accuweather muestran temperaturas entre 28 y 17 grados para las primeras dos semanas en Punta del Este y La Paloma, con mayoría de días soleados. En algunos días las temperaturas máximas anunciadas llegan hasta los 31 grados para esas zonas.