¿Qué cuidados hay que tener los días posteriores a la Noche de la Nostalgia?

Las personas que decidan salir esta Noche de la Nostalgia podrán optar por hacerlo a actividades que implican más o menos riesgo de contagio de covid-19. El Ministerio de Salud Pública (MSP) dividió el protocolo en función de si las fiestas en salones habilitados son cerrados o abiertos y si quienes concurren están vacunados o no.

A su vez, varias intendencias extendieron el horario de los bares y restaurantes durante esa noche, aunque en esos lugares el baile no está habilitado.

Para evaluar el riesgo de la actividad, la persona que decida ir a una fiesta a o un bar debe tomar en cuenta el tiempo de permanencia en el lugar –que en caso de los salones de fiestas será de un máximo de cinco horas–, el tiempo de uso de las medidas de protección como la mascarilla, si hay distancia entre las mesas en los bares o si el lugar está ventilado, explicó la epidemióloga del MSP, Silvia Guerra, a El Observador.

"Cuando uno va a un lugar donde hay baile, no se respeta el distanciamiento y no creo que mucha gente conserve la mascarilla" en esa situación, dijo Guerra y advirtió: "en ese caso hay una alta de exposición, si bien la circulación en este momento es muy baja, no sabemos si quien está al lado está violando una cuarentena o acaba de volver de un viaje".

Por su parte, el adjunto de la Presidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mario Torales, dijo que la noche del 24 de agosto "será como una prueba" y estimó que "probablemente haya un aumento de casos" de covid-19 luego de la Noche de la Nostalgia, pero que la probabilidad de que eso pase se reduce si se respetan los protocolos y se mantienen las medidas de prevención –uso de mascarilla, distanciamiento social, ventilación e higiene de manos–.

"No hay que olvidar que tenemos a la variante Delta y que ésta (la Noche de la Nostalgia) es una enorme oportunidad para que esta cepa, que hasta ahora no ha dado su real evidencia de poderío, genere brotes", señalo Torales.

¿Qué hacer después de asistir a una actividad de riesgo?

La recomendación básica para quienes salgan durante la Noche de la Nostalgia es extremar los cuidados durante los siete días siguientes, es decir, hasta el martes 31 de agosto.

El ministro Daniel Salinas dijo este lunes en conferencia de prensa que esas personas deberán prestar atención a la aparición de síntomas y consultar a su prestador de salud en caso de que se presenten y agregó: "Si se quiere y si quiere a su familia y a sus compañeros de trabajo, debe tomar más medidas de precaución: mascarilla, distanciamiento y atención a síntomas”

Leonardo Carreño El aforo de las fiestas en salones cerrados con personas vacunadas es de hasta 200 personas

"Los aforos se flexibilizan porque estamos mejor. Tenemos un grado enorme de inmunidad, pero Israel también y ahora tiene brotes continuos y aumento de casos, pero que no se reflejó en casos graves", señaló Torales y consideró que las recomendaciones del MSP para quienes asistan a fiestas "son acordes" a la situación.

Por su parte, Guerra consideró que esta Noche de la Nostalgia se da en un momento de circulación viral "muy baja", pero explicó que la variante Delta se contagia hasta tres días antes de que la persona presente síntomas. En el caso de las demás variantes, como la P1, el tiempo de contagio comenzaba a los dos días. Por lo tanto, las personas pueden descartar que durante el 24 de agosto no se contagiaron si al séptimo día no presentaron síntomas. "Habría que tener una conducta como de cuarentena y extremar los cuidados", remarcó.

Traducido en acciones concretas los expertos explicaron que extremar los cuidados durante una semana implica utilizar la mascarilla durante el máximo tiempo posible, evitar las visitas a familiares con comorbilidades, adultos mayores y niños no vacunados y cuidar las conductas en los lugares de trabajo, por ejemplo, durante el momento de descanso.

La experta señaló que si, por ejemplo, una persona estuvo bailando con su pareja, esas personas seguirán con su interacción habitual, pero deberán evitar exponer a familiares o compañeros de trabajo. En el ámbito laboral, Guerra recomendó no hacer ninguna actividad sin la mascarilla puesta y buscar lugares abiertos o bien ventilados para tomar el descanso diario. En caso de que en el trabajo no existan esas condiciones, se recomienda que la persona descanse sola, sin compañía de otros colegas.

"Creo que una de las cosas que la gente sigue sin comprender es que este virus es de transmisión aérea y que cualquier exposición inhalando o exhalando virus es de riesgo, entonces la mascarilla uno tiene que sentir que prácticamente la tiene tatuada. No quitársela en esos siete días", concluyó la epidemióloga.