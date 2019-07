Qué cuidados tener frente al frío para evitar enfermedades

"Tenemos muchísimos ingresos por enfermedades respiratorias, no solo consultas. Los de mayor riesgo son los menores de seis meses, aunque igual hay muchos niños de un año o año y medio que estuvieron muy graves”, dijo a El Observador Alicia Fernández, expresidenta de la Sociedad de Pediatría que trata niños en CTI.

Los niños menores de cinco años, los adultos mayores y la gente que vive en la calle son los más vulnerables de la población. Las personas con inmunodepresión, asma, diabetes o insuficiencia renal, están más expuestas a presentar cuadros complicados respiratorios. Los fumadores y los médicos (que están en contacto con pacientes enfermos) también son más propensos. El cuadro suele comenzar con una tos leve, dolor de garganta y fiebre.

“Yo estoy viendo muchos casos y los colegas con los que converso también. Es transversal a todas las edades”, dijo a El Observador Alicia Cardozo, grado 4 en Infectología y jefa del servicio de Cuidados Moderados del Hospital Español.

Las infecciones respiratorias altas de tipo viral son las más comunes. Igualmente, hay algunos casos de infecciones respiratorias de tipo bacteriano. Las de tipo viral no requieren de antibióticos, sino únicamente reposo de cinco días o una semana. “Los uruguayos tenemos la mala costumbre de automedicarnos con antibióticos o de ir al médico a pedirle antibióticos, las infecciones respiratorias virales no mejoran con antibióticos, sino con reposo”, dijo Cardozo.

El uso de antibióticos innecesario es malo, porque altera la propia flora y genera gérmenes más resistentes. “Lo que pasa es que estamos en una sociedad inmediatizada, queremos curarnos ya, pero no tenemos magia, el cuerpo no es mágico”, comentó Cardozo. Asimismo, el médico puede llegar a recetar antibióticos en casos virales si son casos especiales, como personas que padecen enfermedades crónicas. Por otro lado, si se trata de infecciones de tipo bacteriano, serán necesarios los antibióticos.

Hipotermia

Las personas que viven en la calle tiene gran posibilidad de contraer hipotermia. Ocurre cuando el cuerpo pierde calor mucho más rápido del que puede producir. Hay una disminución de la temperatura corporal que para considerarse normal debe estar entre 36 o 37 grados. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 35 o 34 grados, comienza a producirse hipotermia. Esto provoca problemas graves cardíacos. “La persona que sufre hipotermia en general no se da cuenta, porque los síntomas son progresivos y menos se dará cuenta si está bajo los efectos de alguna sustancia, por ejemplo el alcohol”, contó Cardozo. Lo primero que surgen son chuchos de frío.

A medida que se agrava la hipotermia, surgen problemas respiratorios y pulso débil, hasta que el paciente pierde el conocimiento. “Una persona expuesta al aire frío y a las temperaturas que se producen tiene altos riesgos de tener hipotermia, especialmente si permanecen quietos y sobre todo, si beben alcohol. El alcohol al principio te puede dar una sensación de calor, pero luego provoca hipotermia e hipoglicemia (bajos niveles de azúcar), ambas cosas son graves. La gente en situación de calle es un grupo especialmente vulnerable”, explicó Eduardo Savio, grado 5 en Infectología.

Para tratar la hipotermia es necesario calentar a la persona de forma progresiva, envolverla en mantas, tratala con suavidad, sin movimientos bruscos. Hay que resguardarlo del frío, si tiene la ropa mojada sacársela y llevarlo a un lugar seco. Además debe ingerir bebidas tibias.

Gripe

Según Cardozo, la gente suele confundir la gripe con los cuadros de infecciones respiratorias, pero no son lo mismo. La gripe está causada por distintos tipos de virus influenza y la vacuna los evita. “No hay mucho virus de gripe circulando en esta temporada”, afirmó Savio.

La gripe tiene un inicio muy brusco, con fiebre alta, dolor muscular y articular. “Es como si te hubiera pasado un tren por encima”, dijo Cardozo. A esto se le suma un poco de tos, mocos y dolor de garganta. “Personalmente, no he visto cuadros de gripe por ahora y los colegas con los que hablé tampoco. La gripe puede ser potencialmente grave, porque pueden darse epidemias de H1N1, que produce dificultades para respirar muy graves y puede causar incluso la muerte. Cuanto más vacunados hay, menos chance de que el no vacunado se contagie, a esto se le dice efecto rebaño, hay que vacunarse por uno y por la sociedad”, agregó Cardozo.

Fernández señaló que en la infancia tampoco se registraron casos de gripe. “Puede ser que la vacunación haya tenido un impacto positivo, aunque que yo no haya visto casos, no quiere decir que otros colegas no hayan visto”, puntualizó.

Fernández cree conveniente que las mujeres embarazadas se den la vacuna antigripal. También recomendó la vacuna para la tos convulsa (enfermedad bacteriana que tiene prevención por vacuna). Esta vacuna debe darse cuando la mujer llegue a las 28 semanas de embarazo y en cada embarazo que tenga, esto protege a los bebés.

Recomendaciones médicas

Las zonas donde perdemos más calor son la cabeza, las manos y los pies, por lo que se recomienda utilizar gorro, guantes y calzado abrigado, aunque también es importante abrigar el resto del cuerpo, según dijo Cardozo.

Hay que ventilar los ambientes, salir del lugar para ventilar y después, volverlos a cerrar. Se recomienda no exponerse al aire exterior, al menos que sea necesario y no mantenerse quieto cuando se está en al aire libre. Se sugiere tomar infusiones calientes y consultar al médico si se siente malestar, estableció Savio.

La pediatra Fernández enfatizó como recomendación no visitar a los recién nacidos en esta época del año, ya que tienen más riesgos de tener infecciones respiratorias graves. Incluso afirmó que si cumplen el año en esta época es mejor postergar la celebración para más adelante. “De esta forma, ayudan y protegen al niño, recomiendo que las visitas se hagan en época de primavera, parece una maldad por parte de nosotros, pero es la importancia de cuidarlos. Uno tiene que insistir, no prohibir, pero sí recomendar”, insistió.

A pesar de estar en plenas vacaciones de julio, Fernández dijo que hay que evitar que los bebés estén en lugares cerrados con mucha gente como shoppings, supermercados, cines y teatros. “Los niños más grandes contagian a los bebés”, explicó.

Además, dijo que es fundamental que los bebés no estén en contacto con enfermos y no llevarlos a guarderías en caso de estar enfermos, tanto por él como por el resto que pueden ser contagiados.

Se recomienda no fumar delante de los niños, ya que el cigarro es un factor irritante. “Con los niños tenemos que insistir en la correcta higiene de las manos”, mencionó Fernández.