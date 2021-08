Qué día estimó Salinas que se logrará en Uruguay la inmunidad de rebaño

Cuando Uruguay alcance el 73% de la población vacunada contra el covid-19 con dos dosis, alrededor del 16 de agosto, estará a un paso de llegar a la inmunidad de rebaño, estimó Daniel Salinas. El ministro de Salud Pública señaló este martes en una entrevista que, una vez alcanzada esa fecha, y pasadas dos semanas, el país llegará al nivel máximo de tranquilidad sanitaria.

"La inmunidad colectiva la vamos a lograr teniendo el 73% de la población vacunada y 14 días", dijo en diálogo con Punto de Encuentro, de Universal. El 73% de los habitantes inoculados con dos dosis "se va a lograr en torno al 16 de agosto", por lo que la inmunidad colectiva se logrará el 30 de agosto, de acuerdo al ministro.

Salinas, que prefirió no hacer otras estimaciones sobre la situación a futuro, dijo que, en caso de que la variante delta se propague y genere contagios de circulación comunitaria, Uruguay la enfrentará "mucho mejor preparado". En ese caso, aunque "probablemente no tenga la misma incidencia", la delta no dejará "libre" de complicaciones al país porque aún desconoce su naturaleza biológica.

"Estamos mucho mejor preparados. (...) Es una discusión que parece bizantina, pero tenemos que seguir con todos los cuidados", subrayó a la radio.

El alto porcentaje de vacunados conseguido en una etapa avanzada de la campaña no solo sorprendió para bien al ministro, sino que también lo animó a pensar en que, con la ayuda de las vacunas, el sistema sanitario uruguayo le puede hacer frente a las variantes de mayor preocupación. Ese porcentaje estimado (73%) "es una cantidad muy importante que supera lo que se solicitaba como inmunidad colectiva y creo que eso a nosotros, desde el punto de vista de camas de internación común, CTI y fallecimientos nos protege, sin lugar a dudas. Las dos plataformas vacunales son efectivas contra las variantes de preocupación", sostuvo.

Consultado por la necesidad de dar una tercera dosis, se mostró a favor de administrarla para generar más anticuerpos neutralizantes al cabo de unos meses e hizo hincapié en que ese refuerzo será fundamental para combatir la delta.

"Cuando ingresa la delta se necesitan más cantidad de anticuerpos neutralizantes y hay un declive de anticuerpos en las dos plataformas (vacunales), pero la diferencia es que una parte de un nivel de anticuerpos más alto (Pfizer) otro más bajo (Sinovac)", dijo.

"En el descenso, Sinovac quedaría un poco en la situación de inferioridad frente al ingreso de la variante de preocupación delta y, en ese sentido, se da el booster (la dosis de Pfizer que se aplicará a los vacunados con Sinovac) para generar más anticuerpos", agregó.

Salinas dio cuenta de que hasta el momento se registraron 83 casos originados de esta variante en Uruguay. La mayoría de ellos fueron importados, uno fue a partir de un contagio intrafamiliar y de momento ninguno fue a causa de la circulación comunitaria.