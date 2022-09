Qué dijo el director de Aduanas sobre el ingreso de cigarrillos de contrabando

El combate al contrabando fue uno de los aspectos que consideró el gobierno para flexibilizar la política antitabaco y habilitar la venta de cajas blandas de cigarrillos. Una encuesta elaborada por la consultora Cifra sobre el mercado ilegal de cigarrillos marcó que un tercio de los que se consumen es de contrabando. Sin embargo, el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, cuestionó los porcentajes de contrabando que se manejan en la opinión pública.

Para tomar la decisión, el Poder Ejecutivo consideró que el ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación. También que con la finalidad de interrumpir esa irregularidad en la cadena de comercialización, se entendió necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda e identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos de contrabando y falsificados. De esa manera, se buscará desalentar el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables y explicitando su ámbito de aplicación.

El presidente Luis Lacalle Pou indicó este martes que el contrabando pesó en la definición y también un pedido del fabricante Montepaz. “¿Esto es para favorecer a la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio. ¿Quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz”, sostuvo el presidente. “Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para que pueda producir y que combata el contrabando”, añadió.

Sobre el primer punto también se consideró una encuesta de la consultora Cifra sobre el dimensionamiento del mercado ilegal de cigarrillos en Uruguay de octubre de 2020.

El relevamiento de la consultora marcó que el 31% de los fumadores consumían cigarrillos ilegales y que en volumen, la compra de cigarrillos de contrabando representaba el 36% del total, más de un tercio de los cigarrillos consumidos. La encuesta tomó 500 casos en una muestra de localidades de todo el país, relevando a fumadores adultos, mayores de 18 años que fumaban al menos cinco cigarrillos por día, según explicó Cifra.

Pero el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, puso en duda ese porcentaje. La cifra que el jerarca mencionó fue de 38%. “¿La estimación del contrabando que es de 38% de dónde surge? Lo he estudiado y consultado a los industriales y me dicen: 'el consumo de cigarrillos en Uruguay es tanto, lo que no vendemos nosotros es contrabando'. Ese es el cálculo”, dijo en diálogo con El Observador.

El jerarca indicó que una de las prioridades del organismo es cortar el contrabando de cigarrillos y por eso las incautaciones se multiplicaron por más de 10 veces en los últimos años. “Pero es como todo. Alguien dice algo y mientras lo diga con seguridad está bien”, expresó. “Pero pregunto. ¿De dónde surge ese 38%? ¿Qué estimación hay? Hay muchas cosas que se dicen y que no tienen respaldo”, complementó. Para ejemplificar hizo el gesto de alguien que levanta un dedo para ver en qué dirección va el viento.

Borgiani afirmó que se busca atacar a los distribuidores de cigarrillos de contrabando, pero que los controles no son responsabilidad únicamente de la Aduana. “¿Podemos ir a la feria y sacar 10 cartones de cigarrillos? Sí, podemos. Pero no es la solución. No es solo la Aduana, hay intendencias también. Pero siempre es la Aduana la mala de la película”, afirmó.

A los pocos días de firmado el decreto, la Aduana realizó una incautación de 620 mil cajas de cigarrillos e informó sobre las requisas efectuadas en los últimos años. En lo que va del año se llevaron a cabo 182 actuaciones por un valor de $ 28,2 millones y superó el monto de todo el año anterior cuando habían sido 177 por $ 25,7millones.

El caso Australia

Entre 2012 y 2013 cuatro países realizaron quejas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre al avance de Australia respecto a la implementación del empaquetado neutro de cigarrillos. Cuba, Honduras, República Dominicana e Indonesia presentaron quejas por las normas de Australia en el entendido que constituían una barrera ilegal al comercio.

Dentro de los argumentos planteados por estos países, estaba que este tipo de normativa favorecía y aumentaba el comercio ilegal y el contrabando de cigarrillos. Sin embargo, el panel conformado por la OMC se descartó una incidencia de esta medida sobre el mercado ilegal.

“En conjunto, la evidencia que tenemos ante nosotros no establece claramente, ya sea a través de evidencia empíricas o argumento descriptivo basado en los impulsores del comercio ilícito, que las medidas de empaquetado neutro hayan dado lugar a un aumento en el comercio ilícito de tabaco en Australia, o que dicho aumento sería de tal magnitud como para socavar la contribución de las medidas de empaquetado neutro al objetivo de salud pública de Australia”, dice la resolución de la Organización Mundial del Comercio de junio de 2018.