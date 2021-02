Qué es la mentalidad YOLO y por qué será fundamental para la reactivación turística pospandemia

“Después que la pandemia termine me voy a dar el gusto de...” ¿Qué probabilidad hay de que completes esa frase con la palabra “viajar”?

Para quienes están en la industria del turismo y los viajes, la respuesta parece ser muy clara: muy grande.

Se espera que muchos consumidores se lanzarán a viajar apenas se comience a percibir seguridad como efecto de la vacunación masiva. Y parte de esos primeros viajeros serán aquellos impulsados por la mentalidad YOLO (You Only Live Once), tan característica de los millennials. Y además se cree que otros consumidores seguirán el ejemplo.

¡Solo se vive una vez! YOLO es una expresión “utilizada especialmente en las redes sociales, que significa que deben hacerse cosas que sean divertidas o emocionantes, incluso si son tontas o un poco peligrosas", según la definición del diccionario de Cambridge, que cita un artículo de la tecnológica Pruvo, especializada en reserva de habitaciones de hotel.

El artículo recuerda que esta expresión describe también un estilo de vida y una manera de ver el mundo común entre las generaciones más jóvenes, centradas más en experimentar vivencias que en poseer bienes.

Pero se subraya que, como resultado de la pandemia, se ha desarrollado en otro tipo de personas, “que se arrepintieron de no haber viajado lo suficiente antes de los cierres, y definitivamente no repetirán ese error”.

En Pruvo los llaman “YOLO soñadores poscovid”.

“Las personas con mentalidad YOLO tendrán un papel fundamental en la reactivación de la industria turística. Al igual que cualquier otro de los primeros en adoptar cualquier innovación, enviarán un mensaje de confianza y seguridad al resto de viajeros que dudan en volver a viajar”, avizoran desde la empresa de origen israelí.

Esa demanda reprimida se liberará cuando regrese la confianza. Así se lo ve la consultora McKinsey en un reciente informe.

En él se consigna que es posible que el rebote se centre en negocios que tengan un “elemento comunitario ", y que los viajes de placer podrían recuperarse rápidamente (mucho más rápido que los de negocio), según recoge un artículo de Azcentral sobre los efectos del covid-19.

En esa misma nota, Jack Ablin, jefe de Inversiones de Cresset Capital, espera una ola de gasto YOLO, que se centrará en recreación, placer y otras experiencias que involucren la interacción social.

Cómo atraer viajeros YOLO según Pruvo

Mostrar las mejores experiencias que la empresa tiene para ofrecer

Asociarse con quienes puedan aportar más valor a sus experiencias (por ejemplo con un servicio de limusinas)

Ser activo en redes sociales

Generar contenido personalizado

También se habla de una “deuda de viaje pospandémica”. El director de la consultora Mogel, Larry Mogelonsky, señala que “la industria de viajes se movilizará con todas estas deudas de viajes reprimidas explotando una vez que seamos completamente libres para movernos por el mundo”. Le aconseja a las empresas turísticas que para capitalizar ese momento deben elegir algún nicho, luego de haber comprendido las razones de viaje.

El experto habla entonces desde escapadas románticas, salidas de chicas, excursiones de amigos que juegan al golf, bodas o aniversarios, fiestas de “celebración de la vida” hasta aquellos que quieren viajar lisa y llanamente “porque sí”.

Además Mogelonsky destaca dos aspectos fundamentales. El primero es el presupuesto.

“El covid-19 ha paralizado las cuentas bancarias de los clientes y deberán ser incentivados con tarifas justas y excelentes paquetes. Este es el momento ideal para ver lo que los datos de los huéspedes anteriores pueden hacer por usted en la medida en que ofrece promociones personalizadas uno a uno a su base de lealtad para ayudar a impulsar las visitas de regreso”, apunta.

El segundo elemento a tener en cuenta es lo que denomina viaje híbrido. “Junto a todas las deudas de viaje reprimidas viene un sentimiento de YOLO o FOMO ('miedo a perderse algo') en el sentido de que los viajeros querrán aprovechar el momento y ver la mayor cantidad posible de destino”, explica. Pronostica que tenderán a extender sus estadías y que favorecerán a aquellos establecimientos que tengan promociones de noches extra.