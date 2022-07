Qué es la prosopagnosia, la rara enfermedad que sufre Brad Pitt y le genera problemas sociales

El de Brad Pitt es uno de rostros más reconocidos de los últimos años, sin embargo el actor tiene dificultad para reconocer los rostros de los demás. En una entrevista con la revista GQ el actor dijo que sufre de prosopagnosia, también conocida como ceguera facial o agnosia facial.

Aunque no tiene un diagnóstico oficial, el actor de 58 años dijo en la entrevista que es "incapaz" de reconocer las caras. "Me gustaría hacerlo, pero no puedo", reconoció.

Pitt se refirió a las dificultades que le provoca la enfermedad, que hace 8 años anunció que sufría, y dijo que teme que la condición lo haga pasar por un hombre "distante, inaccesible o ensimismado". "Me gustaría conocer a otra persona que la sufra como yo", dijo y agregó: "¡Nadie me cree!".

“Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro”, relató Pitt en 2013 a Esquire.

Según el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) se trata de un desorden neurológico y no está relacionada con la disfunción de la memoria, la pérdida de la memoria, los problemas de visión o los problemas de aprendizaje. "La prosopagnosia puede ser el resultado de un accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática o ciertas enfermedades neurodegenerativas. En algunos casos es un trastorno congénito, presente al nacer en ausencia de daño cerebral", indica el sitio del instituto.

Se trata, según los especialistas, de un desorden que "puede ser socialmente paralizante".

Según el Prosopagnosia Research Center, una de cada 50 personas podría sufrirla. Pero no en todas se manifiesta de la misma manera. Hay quienes podrían tener problemas a la hora de reconocer una cara conocida o de distinguir a alguien entre una multitud; pero en otros casos podrían no tener la capacidad de reconocer las caras de personas cercanas como amigos o familiares e incluso hay quienes podrían llegar a no reconocer su propio rostro en fotografías o identificar sus rasgos en un espejo.

"El enfoque de cualquier tratamiento debe ser ayudar al individuo con prosopagnosia a desarrollar estrategias compensatorias", se explica en la página web del NIH y señalan que las adultos que tienen esta afección pueden "volver a capacitarse para usar otras pistas para identificar a las personas". Por lo general la enfermedad sólo afecta exclusivamente al reconocimiento del rostro. Por lo tanto, recomiendan desarrollar otras formas de reconocer a las personas como el sonido de su voz o algunas características corporales que las diferencien de los demás.