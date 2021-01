Qué es Parler, la red social de seguidores de Trump que Apple y Google bloquearon

Luego de que Twitter, Facebook e Instagram suspendieran las cuentas de Donald Trump, los simpatizantes del presidente estadounidense habían encontrado un nuevo canal de expresión: Parler. Sin embargo, la red social que se presentaba como una plataforma "no sesgada" y donde "hablar libremente" según sus creadores, dejó de estar disponible desde la madrugada de este lunes.

Amazon le retiró el acceso a sus servidores por los persistentes mensajes de incitación a la violencia que se publicaban. Apple y Google ya habían comunicado la misma decisión, también debido a la proliferación de "amenazas de violencia" y "actividades ilegales".

En la práctica, pretendía ser como Twitter, pero con menos reglas. Se jactaba de no tener moderadores y de ser un espacio "sin censura". Los usuarios podían crear "parlys", publicaciones muy similares a los tuits, pero de hasta mil caracteres. Todo el contenido era ordenado en un feed cronológico, en el que aparecían los perfiles que cada usuario decidía seguir.

Como otras plataformas alternativas a los gigantes Twitter y Facebook, Parler tenía normas más laxas respecto a la desinformación y los contenidos de odio que las redes tradicionales.

Con sede en Henderson, en el estado de Nevada, fue fundada en 2018 por el ingeniero informático John Matze y Rebekah Mercer, una de las principales donantes del Partido Republicano. En el sitio web de la red, los desarrolladores expresaron que lo hicieron “agotados de la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”.

La plataforma atrajo en sus inicios a usuarios conservadores, algunos de extrema derecha. Recientemente aterrizaron en la red social voces republicanas más tradicionales. El presentador de Fox News Sean Hannity tenía 7,6 millones de seguidores y su colega Tucker Carlson, 4,4 millones.

También llegaron a Parler políticos republicanos, como el parlamentario Devin Nunes y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.

En agosto de 2020 tenía un millón de seguidores, pero luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en noviembre, su base de usuarios se multiplicó por ocho. Asimismo, la suspensión de las cuentas de Trump luego de los incidentes en el Capitolio, habían generado una migración masiva de usuarios afines al mandatario.

En la red conservadora se han difundido mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso e incluso algunos en los que se convocaban nuevas protestas contra el resultado de las presidenciales de noviembre, ganadas por el demócrata Joe Biden.

La suspensión de Parler

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me mostró a Parler desactivado justo después de medianoche local (11.00 de Uruguay del lunes), lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio.

En una serie de mensajes publicados el sábado, el cofundador del sitio John Matze acusó a los gigantes tecnológicos de comenzar una "guerra contra la libertad de expresión".

"¡No van a ganar! Somos la última esperanza del mundo para la libertad de expresión e información", dijo el sábado.

Matze afirmó que llevará tiempo volver a hacer funcionar la red social. "Haremos todo lo necesario para volver a estar en línea lo más rápido posible, pero todos los proveedores con los que contactamos nos dicen que no quieren trabajar con nosotros si Apple o Google no lo aprueban" y es difícil encontrar "300 a 500 servidores informáticos en 24 horas", reconoció Matze en una entrevista concedida el domingo a Fox News.

