Qué se puede hacer y qué no este domingo en el cuarto secreto

Este domingo 30 de junio se realizarán las elecciones internas a nivel nacional. En esta instancia se determina quiénes serán los candidatos a la presidencia dentro de cada partido y sus respectivos órganos deliberativos a nivel nacional y departamental. Aquí algunas claves para tener en cuenta en esta instancia.

Las urnas se abrirán en todo el territorio a partir de las 8AM de este domingo. Las mesas receptoras de votos estarán abiertas hasta las 19:30 horas, pero la Corte Electoral puede prorrogar el horario hasta las 20:30 horas por demanda de los votantes.

Todo trabajador tiene derecho a tomarse dos horas para concurrir a votar. Para saber dónde le corresponde hacerlo, se puede ingresar a la página: https://www.corteelectoral.gub.uy/.

Qué se vota y cómo hacerlo

Este domingo se decide, en primer lugar, el candidato único a la presidencia de la República de cada partido político. Además, se elige la Convención Nacional del partido, órgano deliberativo superior del partido por los próximos 5 años, conformado por 500 miembros que elegirán, entre otras cosas, al vicepresidente de la República. Por último, los votantes eligen a la Convención Departamental, de 250 miembros, que decidirá quién serán los candidatos para las elecciones municipales a votarse en mayo de 2020.

Habrá dos tipos de hojas de votación en esta oportunidad. La hoja larga indica el nombre del precandidato y los de la lista de titulares y suplentes de la Convención Nacional. La corta determina a los candidatos titulares y suplentes de la Convención Departamental.

Los votantes pueden ingresar en el sobre ambas hojas o, si así lo desean, solo una de ellas. Si la persona quiere votar solo por el precandidato pero no por la Convención Nacional, debe ingresar dos hojas de votación largas con diferente número. De ese modo, se computará el voto al precandidato pero no a la Convención. Para votar solo la Convención Departamental se deberá colocar una hoja que no acompañe formalmente a ningún precandidato.

Se considerará voto anulado aquel que ingrese hojas de votación de partidos políticos distintos -conocido como voto cruzado-, ya sean de la misma clase o de dos órganos distintos. También serán anulados los votos con hojas de votación que no se correspondan con el departamento en el que se emite el voto, si se encuentran elementos extraños en el sobre o daños deliberados a las hojas, o si se vota por dos precandidatos de distintos partidos.

Quiénes pueden votar

La instancia electoral de las internas es de carácter secreto y no obligatorio. Pueden votar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional y no es necesario estar afiliado a ningún partido político, ni tampoco haber votado en las últimas elecciones nacionales.

En caso de haber extraviado la Credencial Cívica, la persona puede concurrir a la Comisión Receptora de Votos que le corresponde y votar allí indicando la serie y el número de dicho documento junto con el nombre completo.

Los circuitos y el conteo de votos

Hay 2.677.644 personas habilitadas para votar en esta elección. Son 7.063 los circuitos distribuidos alrededor del país, y habrá un total de 42.378 funcionarios públicos trabajando en las mesas electorales.

Sobre las 20:30 horas comenzará el escrutinio general en cada uno de los circuitos. Luego de esto las urnas se reúnen en cada Corte Electoral Departamental, en donde a partir del martes se iniciará el escrutinio definitivo. Ese mismo día la Corte prevé anunciar los resultados oficiales.

Los ganadores

Un precandidato gana las elecciones con mayoría absoluta de votos (50% más uno) o, en su defecto, si supera el 40% de los votos y aventaja en un 10% al segundo en la carrera. Si ninguna de estas situaciones ocurre, es la Convención Nacional la que debe decidir a quién se designa.

De cualquier forma, los partidos políticos acordaron que este domingo pasará a las elecciones nacionales quien obtenga la mayoría de votos, independientemente de que alcance o no los porcentajes mínimos.