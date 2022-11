Qué se sabe del robo de $ 3,5 millones a la refinería de Ancap

Dos hombres entraron al predio de la refinería de Ancap pocos minutos antes de las 8 de la mañana. De alguna forma, lograron eludir los guardias de seguridad que custodian el lugar. De hecho, había uno a pocos metros del edificio donde está la Tesorería y que reportó no haber visto nada, dijo a El Observador el director de Ancap, Richard Charamelo.

Los rapiñeros no entraron al edificio principal, sino a uno secundario que está más al fondo, donde se ubica la tesorería. Allí estaba la recaudación del fin de semana de la venta de Jet A1 (combustible de aviones), diluyentes, alquitrán y otros productos.

La empresa cuenta con 60 cámaras de videovigilancia que la Policía está relevando. Se supone que todas estaban funcionando, pese a que alguna no estaba transmitiendo en vivo como debería. Presumen que el recorrido de los dos hombres debe de haber quedado registrado, al menos en algún tramo del recorrido. Además, hay una empresa privada encargada de la seguridad que está preparando un informe sobre lo sucedido.

Una vez que entraron al lugar, los dos hombres redujeron a una funcionaria. Según dijo Charamelo, la obligaron a cargar el dinero en varios bolsos y luego la golpearon y le dieron una sustancia química para terminar de reducirla. La mujer fue asistida y se encuentra bien, aunque procesando el shock que le produjo lo ocurrido.

Aún no hay certezas sobre cómo ingresaron estos dos hombres. Una opción que se maneja es que hayan entrado por el cantero de al lado o por el perímetro que da al mar.

"En este momento estamos en pleno proceso de investigación. Lo que hasta ahora se conoce es que dos personas –que no están identificadas aún– ingresaron por un lugar que aparentemente no tenía vigilancia o tenía una vigilancia menor; eso se está investigando. Ingresaron a un edificio, no el principal, e hicieron una rapiña, llevando de una caja fuerte la suma de dinero", explicó en rueda de prensa este lunes por la mañana el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía.

Sobre una posible complicidad de alguien dentro de la planta, D'Elía dijo que es "parte de la hipótesis de trabajo", pero que "hay que evaluar bien cada uno de los elementos que estamos ahora obteniendo".