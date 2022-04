Qué son los países ágiles, cuáles encabezan la lista (y por qué conviene saberlo)

Una pandemia en curso, un conflicto global y la incertidumbre general han puesto de relieve la necesidad de todos los países de ser más ágiles y adaptables.

Getty Images Algunos te sorprenderan.

Al poder implementar políticas y soluciones flexibles basadas en nueva información, los gobiernos pueden servir de manera más efectiva a los ciudadanos y viajeros en un mundo que cambia rápidamente.

Para capturar esta capacidad de adaptarse y responder a los obstáculos, US News & World Report presentó el nuevo índice de Agilidad este año como parte de su clasificación anual de los mejores países, creando una lista de las principales naciones clasificadas por su capacidad de ser adaptables, dinámicas, modernas, progresivas o receptivas.

Estos factores son más importantes que nunca para los viajeros, muchos de los cuales están comenzando a viajar internacionalmente nuevamente por primera vez en dos años.

Como se ve por el flujo de nuevas variantes de Covid-19, las condiciones en el terreno pueden cambiar rápidamente y los viajeros pueden encontrar más seguridad al visitar aquellos países con un sólido historial de adaptación de sus políticas de manera adecuada y rápida.

Hablamos con residentes y expertos en políticas en algunos de los países mejor clasificados para averiguar qué hace que un país sea ágil y qué deben esperar los viajeros al aterrizar.

Estados Unidos

Getty Images Estados Unidos mostró adaptabilidad en muchas áreas, incluidos los servicios de entrega de alimentos.

Aunque EE.UU. no implementó una cuarentena por mandato federal, como lo hicieron muchos otros países occidentales, su economía impulsada por el mercado permitió una adaptabilidad que estimuló la innovación rápida frente a la crisis de Covid-19.

Eso lo llevó a la cabeza en la lista.

"Mire cuán rápido los servicios de entrega y los restaurantes pudieron modificar sus negocios, para mandar comida a los hogares de las personas", dijo John Rose, residente de California y director de riesgos y seguridad de la compañía de viajes Altour.

"No hubo muchas regulaciones innecesarias que dijeran que los restaurantes no podían entregar comida o no podían operar con solo un puñado de personas".

La industria alimentaria fue sólo un microcosmos de la flexibilidad del país en general, dijo Rose, ya que otras empresas pudieron adaptarse rápidamente al panorama pandémico, ya sea produciendo máscaras o desinfectante para manos, o habilitando tecnología como videoconferencias para permitir que la gente trabajara desde casa de manera más eficiente.

Además, cada estado podía promulgar políticas diferentes según sus necesidades específicas, lo que creó 50 formas de responder a la pandemia.

"California y Florida manejaron la pandemia de maneras totalmente opuestas, con California teniendo cuarentenas extremas y Florida negándose a cada restricción", dijo Rose. "Y, sin embargo, a ambas economías les fue muy bien. Todo se redujo a un fuerte liderazgo de una política".

A nivel nacional, las mascarillas en aviones y aeropuertos les permitieron a los viajeros continuar viajando, lo que mantuvo en pie esa industria y sus beneficios económicos durante la pandemia.

El gobierno todavía requiere que los viajeros internacionales estén completamente vacunados.

Quienes quieran visitar EE.UU. deben saber que las tasas de vacunación entre los residentes varía ampliamente según el estado e incluso el condado, y pueden recibir a los visitantes de manera segura.

Rose recomienda verificar la situación en el condado que se planea visitar en lugar de los niveles estatales, para obtener la información más precisa.

Australia

Getty Images Melbourne soportó seis cierres y más de 260 días bajo restricciones durante la pandemia.

Australia, que ocupó el segundo lugar en general en el índice de agilidad, con sus puntajes más altos en capacidad de respuesta y adaptabilidad, adoptó un enfoque muy diferente al de EE.UU., implementando cuarentenas estrictas que mantuvieron el número de casos de la nación isleña entre los niveles bajos del mundo.

Sin embargo, frente a las últimas oleadas de covid, el país pasó rápidamente a una reapertura completa, basada en una tasa de vacunación de casi el 95% entre los adultos mayores de 16 años.

"Los australianos ahora se sienten reconectados con el mundo después de casi dos años de aislamiento", dijo Kate Slater, consultora de estrategia y escritora de viajes con sede en Sydney, que escribe en Kate Abroad.

Señala que el país implementa una respuesta estatal/territorial, brindando múltiples enfoques diferentes sobre cómo manejar los desafíos actuales.

Como ejemplo, Nueva Gales del Sur, el estado más grande con el aeropuerto más grande, anunció en diciembre de 2021 que eliminaría los requisitos de aislamiento para los visitantes internacionales, lo que llevó al gobierno federal a acelerar la reapertura de las fronteras internacionales en febrero de 2022 para los viajeros vacunados.

Los viajeros deben verificar los requisitos de llegada estatales y territoriales, ya que cada uno puede ser diferente y puede cambiar con poca antelación.

El país también acaba de anunciar el levantamiento de su prohibición de llegadas de cruceros, a partir del 17 de abril de 2022, aunque los pasajeros aún deberán vacunarse.

Los estrictos cierres del país alentaron a los locales a viajar a nivel nacional, lo que generó un auge en las nuevas aperturas en destinos regionales menos turísticos.

"Por ejemplo, en las Tierras Altas del Sur en Nueva Gales del Sur, las casas señoriales históricas se han transformado en hoteles boutique", dijo Slater, quien recomienda los hoteles Osborn House, Berrima Vault House y Briars, y la nueva galería de arte regional Ngununggula.

Corea del Sur

Getty Images Las restricciones de viaje durante la pandemia provocaron un auge del turismo interno en Corea del Sur.

Con el sexto lugar en general en el índice de Agilidad, y con un puntaje alto en su capacidad de ser dinámico (un lugar de cambio y energía constantes) y progresista, Corea del Sur recibió elogios al principio de la pandemia por mantener bajo el número de casos, con pruebas agresivas y aislamiento para los infectados.

Sin embargo, ahora que los casos alcanzan números récord, el país continúa avanzando con su plan para revertir muchas restricciones, confiando en la tasa de vacunación colectiva y su capacidad para manejar la carga hospitalaria.

"Corea del Sur fue una 'historia de éxito' en la lucha contra la pandemia de covid-19, en parte, debido a experiencias previas con el SARS en 2003 y el MERS en 2015", dijo Hyesong Ha, profesor asistente de la Escuela de Posgrado en Políticas Públicas de la Universidad Nazarbayev, quien realizó investigación sobre los gobiernos más ágiles durante la pandemia.

"Debido a la experiencia y el conocimiento obtenido de los fracasos de políticas anteriores, el gobierno coreano implementó pruebas rápidas, rastreo y tratamientos, y estableció KCDC (Centro Coreano para el Control y la Prevención de Enfermedades), una sede ágil con profesionalismo, independencia y autoridad para coordinar la respuesta a la crisis".

Las restricciones de viaje fueron una parte desafiante pero necesaria de su política, según Jenny Ly, quien escribe sobre viajes en Go Wanderly. Pero ella aprovechó sumergiéndose en los viajes dentro del propio país.

"Aproveché la oportunidad para encontrar gemas ocultas que la mayoría de la gente podría haber pasado por alto", dijo.

Una de sus favoritas fue Ihwa Mural Village en Seúl, donde pinturas brillantes y coloridas adornan casi todas las paredes.

"El pueblo es un paraíso en la Tierra para cualquier admirador del arte, ya que alberga numerosos murales cautivadores, pequeños museos de arte y centros de arte", dijo.

Los visitantes internacionales vacunados tendrán más facilidad para visitarlo, ya que desde el 1 de abril de 2022 califican para la exención de cuarentena obligatoria de siete días al registrar su historial de vacunación en línea.

Bélgica

Getty Images Los belgas esperan con ansias el regreso de la alfombra de flores bianual de Bruselas.

Con el puesto 16 en Agilidad general, el alto rendimiento de Bélgica en la subclasificación de adaptabilidad (ocupando el cuarto lugar) superó a todos sus homólogos europeos.

Los residentes se enorgullecen de su capacidad de adaptación, una necesidad cultural después de su historia de ocupación por los romanos, franceses, holandeses y alemanes, lo que apunta a su sociedad multilingüe y su capacidad para albergar a la Unión Europea en su capital, Bruselas.

"Bélgica es un país de diálogo y compromiso, inevitable cuando tienes diferentes idiomas y una estructura política tan compleja", dijo Jurga Rubinovaite, residente y fundadora del blog de viajes familiares Full Suitcase.

"Buscar el compromiso y adaptarse a las situaciones en constante cambio está en nuestro ADN".

Para Rubinovaite, los políticos estuvieron abiertos a escuchar consejos, admitir que no lo sabían todo y aprender de los errores para adaptarse.

No fue solo el gobierno el que se adaptó; Rubinovaite señala que los negocios también cambiaron rápidamente, con restaurantes que ofrecen comida para llevar y camiones de comida, tiendas de ropa que se mudaron en línea y museos que ofrecieron recorridos virtuales.

"Hasta los monjes de la abadía de Sint-Sixtus comenzaron a vender en línea su mundialmente famosa (y muy difícil de conseguir) cerveza Westvleteren durante la pandemia", dijo.

También vio un gran avance en términos de digitalización, ya que los pagos móviles y con tarjeta reemplazaron al efectivo, y los estudiantes recibieron nuevos iPads y computadoras portátiles para aprender.

Casi todas las restricciones de Covid se han eliminado en Bélgica ahora, allanando el camino para el regreso de los festivales de música y la alfombra de flores bianual de Bruselas.

El Museo Real de Bellas Artes de Amberes, hogar de obras de Rubens y van Eyck, finalmente reabrirá al público en septiembre de 2022, después de una renovación de 10 años.

Brasil

Getty Images Sao Pablo es una de las "capitales de las vacunas" del mundo, con una tasa de vacunación del 100%.

Brasil fue el país sudamericano más alto en el índice de Agilidad (en el puesto 23), así como en su capacidad de dinamismo (en el 5° puesto).

Aunque los residentes admiten que el gobierno falló en su respuesta a la pandemia al principio, el sistema de salud pudo moverse rápida y eficientemente para vacunar a la gran población, incluida una tasa de vacunación cercana al 100% en la ciudad más grande, Sao Pablo, lo que la convierte en una de las "capitales de la vacuna del mundo".

Con menos recursos que las economías más grandes, el país no podía permitirse soportar un cierre prolongado, por lo que los residentes tuvieron que hacer su parte para usar máscaras y mantener el distanciamiento social.

Pero muchos creen que no detener la economía ayudó al país a salir de la pandemia.

"Los brasileños se ven a sí mismos como sobrevivientes y siempre encontramos una manera de superar las crisis", dijo la residente Natalie Deduck, cofundadora de la empresa de planificación de viajes Love and Road.

"Dentro de nuestros corazones, siempre esperamos días mejores".

Esos días finalmente pueden estar aquí, ya que se han levantado muchas restricciones, como los mandatos de máscara.

Los viajeros aún deben proporcionar una prueba de Covid negativa, una declaración de salud y un comprobante de vacunación.

Deduck señala que Brasil es más que sus grandes ciudades y el Amazonas, y los visitantes deberían considerar un viaje al sur de Brasil con sus ciudades costeras como Florianópolis y el Parque Nacional Aparados da Serra, que cuenta con hoteles familiares y estadías en granjas.

* Esta historia fue publicada originalmente en BBC Travel.Lee aquí el artículo en inglés.

