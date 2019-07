Quesos + vinos: guía para disfrutar de la noche perfecta 

¡Me imagino que ya tienen sus quesos para el fin de semana! 🧀 Yo tuve un Viernes de mucha elaboración pero lo MEJOR la parte la degustación 🥰 un manchego, semiduro de vaca, dos lácticos de cabra que están en aceite de oliva hace un año y dos quesos tiernos de pasta lavada con leche de vaca que hicimos el Miércoles. Estos dos últimos no les pusimos nombre 🧐 Recuerden que hasta el Martes a las 9:00 tienen tiempo de hacer sus pedidos. ⏳

