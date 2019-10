Quiénes son los jugadores de la NBA que figuraban con su altura adulterada

A fines de 2018 Buddy Hield, un jugador bahameño de Sacramento Kings, declaró que cumplía 26 años cuando en el registro oficial de la NBA aparecía con un año menos. Este suceso alertó a las autoridades de la liga, que empezaron a profundizar sobre otros datos de los basquetbolistas. Hasta ahora, la edad de todos es la correcta pero, según una verificación masiva ordenada a los clubes, muchos jugadores se achicaron en altura y algunos pocos crecieron.

La medida de varios jugadores no era la registrada de forma oficial. Entre los casos que más sorprenden está el de Kevin Durant, estrella de Brooklyn Nets, quien decía medir varios centímetros menos para poder jugar como alero. “Si me pregunta una chica, le digo que mido siete pies (2,13 metros). Pero en los círculos de baloncesto, soy seis con nueve pies (2,06 metros). Siempre me ha parecido mejor decir que soy un alero de seis con nueve, porque es una altura que encaja en esa posición. Si hubiera dicho que medía más habrían empezado a decir que era un ala-pívot”, dijo el jugador en una nota para Wall Street Journal.

Por el contrario, uno de los que más se "achicó" fue Draymond Green, el ala pivot de los Golden State Warriors, quien para la NBA medía 2,01 metros, pero en realidad su altura es de cuatro centímetros menos.

Green no fue el único. También está el caso de Zion Williamson de los New Orleands Pelicans, que pasó de medir 2,01 metros a 1,98 metros luego de la verificación. O de Kyrie Irving, el base compañero de Durant, quien mide 1,88 metros y se registraba con diez centímetros más.

JJ Barea, el puertorriqueño de Dallas Mavericks, tenía asignada una altura de 1,83 metros, de la que hasta él se burla porque sabe que no es creíble. Ahora, su medida oficial es de 1,78 metros.

El periodista Marc Stein de The New York Times, fue el encargado de anunciar que los equipos de la NBA iban a certificar con absoluta precisión los datos durante la primera semana del training camp.La temporada regular 2019-2020 empieza el 22 de octubre de este año y termina el 15 de abril de 2020. Así que para antes de noviembre, se sabrá si las estrellas de la NBA fueron sinceras o si a alguno más se le escaparon unos centímetros.