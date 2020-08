Quiénes son los tiktokers a los que el gobierno les pidió ayuda para concientizar sobre el covid-19

El Ministerio de Salud Pública convocó a 36 influencers de TikTok para llegar a personas de entre 17 y 30 años de edad y dar a conocer mensajes de prevención del nuevo coronavirus.

Es la plataforma que más ha crecido en número de usuarios en 2020, según los últimos reportes y casi todos los días no desciende del top 5 en las tiendas uruguayas.

La red permite utilizar el audio de otro video para hacer una imitación o una parodia. Los influencers uruguayos utilizan el video promocional del Ministerio de Salud Pública en el que se advierten de los riesgos en un momento donde una mayor cantidad de personas salen a la calle.

Algunos videos tuvieron buena receptividad. Por ejemplo, el de Caruso brothers, que acumuló 26 mil reproducciones y tuvo más de 160 comentarios.

Desde el MSP, dijeron que "se logró alcanzar a casi un millón de personas; y lo más importante es que muchas personas se sumaron al desafío propuesto por la misma plataforma digital y replicaron la acción".

Según supo Cromo, los usuarios hicieron estas creaciones de forma honoraria y voluntaria. En algunos casos fueron contactados a través de agencias de influencers.

"Creo que suma, sobre todo por que es una nueva red que no todos usan. Y los que la usan son jóvenes y son los que ahora hay que apuntar para evitar fiestas clandestinas", dijo Mateo Boffano, fotógrafo y miembro de esta plataforma.

Otro de los influencers que fueron contactados fueron Dahiana Méndez y Emiliano Medina, una pareja que cuenta con 148 mil seguidores en TikTok. El video de concientización del MSP cuenta con más de 41 visualizaciones.

Hay varios actores que tienen una cuenta de TikTok y fueron contactados por el gobierno para hacer esta publicidad. Es el caso del usuario "NicoCeroUno".Belén Navadian, que tiene casi 19 mil seguidores en TikTok, también fue elegida para esta propuesta. "La verdad que la propuesta me gustó porque como que se adapta a lo que los jóvenes y niños usan ahora y es como una manera distinta de llegar a la gente. Me contactaron mediante una agencia de publicidad y pensé en un video que tenga muchos emojis y gracioso ya que es lo que más me atrapa. Entonces, me guié por lo que más me divierte a mí para hacer el video", comentó.