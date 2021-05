Quinta semana de suba para el ganado gordo: el novillo cruza los US$ 3,80

La firmeza en el mercado internacional de la carne, la demanda industrial sostenida y la oferta de ganado moderada consolidan un ascenso vertiginoso de precios para el ganado gordo, que suma de a cinco centavos de dólar por semana.

La que cierra es la quinta semana consecutiva de suba de precios para el ganado gordo, con un novillo especial que ya supera los US$ 3,75 por kilo en cuarta balanza, con lotes puntuales que han alcanzado los US$ 3,85.

Se trata de los valores más altos registrados desde enero del año 2020.

Los negocios se hacen uno a uno, con múltiples factores que determinan el precio final de venta, como la calidad del ganado, el volumen del lote o el flete.

Ya se están concretando negocios por ganado de corral arriba de los US$ 4,10 para agosto.

En tanto, comienza una nueva ventana de faena de ganados de feedlot con destino a la Cuota 481, aunque por ahora no ha disminuido la presión de demanda por ganados de campo, como suele ocurrir en estos períodos.

Se encuentran operando cuadrillas kosher en algunas plantas, lo que da dinamismo para el novillo, aunque hay una preferencia industrial por la vaca gorda, que alcanza como precio de punta los US$ 3,60 por kilo en lotes especiales.

Las entradas a planta se mantienen ágiles para todas las categorías.

El mercado “tiene esa tendencia firme que se ha consolidado y da la sensación que el techo de lo tendrá que poner la industria y no otra cosa, dado que la demanda internacional es la fuente motivadora de este comportamiento de los valores”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Avidez industrial por novillos bien formados.

Salto de 42% en la faena de abril

De hecho, la faena de vacunos en abril dio un salto interanual de 42%, sumando 194.544 cabezas, impulsada por el aumento en novillos, categoría que registró el mayor volumen faenado en seis años para ese mes. En la última semana, cerrada el 1° de mayo, la faena totalizó 46.657 vacunos.

US$ 4.400 por tonelada de carne vacuna

El precio de exportación también da señales positivas, con un promedio arriba de US$ 4.400 por segunda semana consecutiva para carne vacuna, aunque con bajos volúmenes enviados.

En lo que va del año el ingreso medio de exportación se ubica en US$ 3.848, un 2,5% por debajo que los US$ 3.948 registrados un año atrás, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La demanda china sigue imparable. Los datos de exportaciones del primer cuatrimestre del año muestran un aumento de 22% en las exportaciones locales de carne vacuna, impulsadas por el país asiático. Los envíos a ese destino sumaron 87.284 toneladas, casi un 40% más que las 62.788 de un año atrás, en aquel entonces con una demanda contraída en los inicios de la pandemia por covid-19.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del gordo, lo que se vio reflejado en los últimos remates virtuales de Plaza Rural y de Pantalla Uruguay, con un elevado porcentaje de ventas, fluidez en la concreción de negocios y buenos valores fundamentalmente en novillos, vaquillonas y vacas de invernada.

En ambos remates, los novillos de uno a dos años promediaron US$ 1,96 por kilo en pie, por encima de los promedios del remate anterior. La vaca de invernada también subió, mostrando la preferencia por negocios más cortos. En Plaza Rural alcanzó un promedio de US$ 1,55, mientras que en Pantalla Uruguay promedió US$ 1,51 por kilo.

Los terneros mostraron un leve ajuste vinculado principalmente a la abundante oferta, en Plaza Rural con un promedio de US$ 2,35 por kilo y en Pantalla Uruguay de US$ 2,29.

Mercado sólido en lanares

El mercado para lanares sigue sólido, con valores para el cordero que van desde US$ 3,60 hasta US$ 3,70. Los borregos cotizan sobre US$ 3,60; los capones en US$ 3,48; y las ovejas entorno a US$ 3,36.

Hacia adelante la expectativa es de optimismo tanto para ovinos como para vacunos, con una oferta forrajera que se va recomponiendo y una frecuencia de lluvias moderada a la espera de las primeras heladas.

Operadores ganaderos ven en el horizonte la posibilidad de alcanzar los US$ 4 para novillo, con menores volúmenes de ganado encerrado, que puede dar un impulso adicional a los novillos de pasto.

Juan Samuelle

Buenos precios para el ganado de corral.