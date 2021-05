Plaza Rural dispersó 50.000 vacunos en dos remates

Álvaro García, presidente de Plaza Rural, comentó a El Observador que el remate N° 233 de este consorcio, que tuvo como atractivo adicional a una nueva Plaza Braford, “anduvo muy bien, en cuatro jornadas se vendió el 95% de una oferta de casi 27.000 cabezas”, alcanzándose el 100% en varias categorías.

“Quedamos muy satisfechos, por un lado porque hubo subas en prácticamente todas las categorías, pero además porque si bien se terminó en el inicio de mayo fue un remate integrado a abril que se sumó al otro de ese mes y que en total nos permitió dispersar 50.000 vacunos, una cifra que habla por sí sola, todo un récord”, expresó.

Cuando se le preguntó sobre algún valor puntual, mencionó un ganando Braford preñado “muy bueno” que se vendió en US$ 1.000 y varios ganados Aberdeen Angus “muy buenos” que se vendieron por US$ 850 y US$ 900, aludiendo a la última de las jornadas.

En definitiva, destacó García, hubo un mercado “que tuvo una demanda muy clara, con negocios ágiles y mejores precios”, en una nueva venta con base en el hotel Cottage, pero de modo virtual, contemplando las recomendaciones que hay en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

En materia de ajustes al alza, destacaron los siguientes: un 3,9% en novillos de 2 a 3 años y 4,6% en los de 1 a 2 años; y un 6,4% en las vaquillonas de más de 2 años y 6,2% en las de 1 a 2 años.

Código QR

Una de las innovaciones de Plaza Rural para esta comercialización fue la implementación del código QR, herramienta que permite que los clientes interesados puedes escanearlo en la pantalla donde ven el remate y obtener más información acerca de cada lote ofertado.

El precio justo

El presidente de Plaza Rural, como novedad, adelantó que se viene un nuevo servicio para los vendedores y compradores, otra herramienta innovadora, denominada “el precio justo”, con base en un estudio estadístico elaborado por un economista se llegó a una fórmula matemática, de la mano del historial de precios de las subastas de Plaza Rural; en el sitio de la firma en Internet habrá una calculadora que permitirá, mediante un instructivo sencillo, corroborar que en Plaza Rural se paga, precisamente, “un precio justo” por los ganados considerando sus kilos cuando se venden y los del día en el que se reciben.

Se viene Plaza Angus

La próxima actividad de venta por Plaza Rural se programó para los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de mayo, con Plaza Angus, con cierre de inscripciones marcado para el lunes 10 de mayo. Como siempre, se contará con la financiación del Banco de la República.