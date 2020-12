Radi: es un momento en el que "contener la circulación viral se hace realmente muy difícil".

Rafael Radi, integrante del honorario Grupo Asesor Científico (GACH) que aconseja al gobierno en aspectos sanitarias, participó de una asamblea constitutiva de la Asociación de Producción Animal del Uruguay (AUPA) donde mencionó que se viene una "semana muy complicada" para Uruguay, que comenzará a enfrentar desafíos en los aspectos sociales, económicos, culturales y en la calidad de vida —hasta ahora controlados en comparación a otros países pese a la pandemia, según el experto— en las próximas semanas.

"Hubo unos siete meses donde hubo un acoplamiento muy fuerte en salud, ciencia y sociedad, y eso nos mantuvo en carrera", precisó Radi, pero no tardó en mencionar que esa situación era "insostenible" en el mediano plazo por dos motivos: Argentina y Brasil, países que, por el contrario, "estaban prendidos fuego" en la circulación viral con "gradientes de 30, 40 y 50 a uno".

El científico realizó un paralelismo entre la situación sanitaria de Uruguay y la de Nueva Zelanda y marcó que una de las diferencias que ayudó al país oceánico en la contención de contagios fue no estar rodeado de naciones con masivos casos de coronavirus. En ese sentido, explicó que Uruguay era "casi una Nueva Zelanda", pese a que utilizó un modelo distinto —el de contención, y no el de supresión—, aunque no "podía contar con un excepcionalismo mágico", por lo que, naturalmente, con el aumento de la actividad, era sabido que aumentaría el número de contactos y, en consecuencia, el de contagios.

"Sabíamos que esa barrera de contención en algún momento iba a fallar", dijo.

Radi señaló que la pandemia es de "muy difícil contención" y que, salvo el ejemplo neozelandés, casi no hay casos de países que hayan podido controlar el crecimiento de casos positivos. "Naturalmente, el curso evolutivo actual está indicando que se puede dilatar, pero llega un momento donde contener la circulación viral se hace realmente muy difícil".

¿Qué prevé para las próximas semanas?

Si bien prefirió no ahondar en el reporte diario de contagiados (su disertación fue previa al informe del Sinae de este lunes), se mostró preocupado por el alza de positivos que registra Uruguay desde octubre y puntualizó que contener la circulación viral "implica cambios adaptativos, que el país debería transitar en las próximas semanas y meses". Y agregó: "Estas son lecciones aprendidas a nivel de sociedad y a nivel planetario. Es una película que no ha terminado, en la que a veces nos condiciona la foto del momento".

En comparación a Estados Unidos, el miembro del GACH valoró la credibilidad que, a su entender, ganaron los sistemas científicos y de salud uruguayos. "Pese a que tiene los sistemas científicos y sanitarios más potentes del mundo, (en Estados Unidos) la respuesta sanitaria fue muy mala porque quedó desacoplada de las medidas del gobierno y de la respuesta de la sociedad", resumió. Sobre Uruguay, sin embargo, sostuvo que la aceptación de la población en ese aspecto fue un "logro" que, espera, servirá "como fortaleza para enfrentar las nuevas y decisivas etapas que se nos vienen en las próximas semanas y meses".

.