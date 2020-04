Radiohead libera su historial de shows en vivo para ver en YouTube

Los músicos de todo el planeta han encarado de forma diferente estos días y semanas de cuarentena, en aquellos países que la han decretado, o de encierro voluntario, ante la propagación global del covid-19.

Algunos optaron por entretener a su público con shows desde sus casas y otros publicaron material gratuito, como es el caso de Radiohead, que anunció este jueves que publicará en su canal de YouTube, a razón de uno por semana, espectáculos completos de distintos momentos de su trayectoria.

La banda británica liderada por Thom Yorke es considerada como la dueña de algunas de las mejores presentaciones de vivo de la música reciente, verdaderas experiencias que ahora pueden disfrutarse de forma gratuita.

El anuncio fue hecho en la cuenta de Instagram de la banda, donde especificaron que la primera presentación se publicará este jueves 9 de abril a las 18 horas. La intención de la banda es mantener entretenido a su público durante este período, por lo que la propuesta tiene como fechas de vencimiento el final de las medidas preventivas, o el final del catálogo de parte de la banda, "lo que ocurra primero", bromeó la banda.

"Ahora que no tienen más opción que pasar aunque no quieran una noche tranquila en casa, les presentamos el primero de varios shows en vivo de la Biblioteca pública Radiohead que podrán verse en nuestro canal de Youtube", dijo la publicación alusiva. "A partir de este jueves empezamos con el Live in a Tent, en la ciudad de Dublín (Irlanda), de octubre del 2000", añadió.

Ese show fue parte de la gira de presentación de su disco Kid A, y junto a la publicación en Instagram postearon un breve avance del show que podrá verse a partir de este jueves. Todo esto se enmarca en el proyecto Radiohead public library, una plataforma en la que la banda ha publicado rarezas, tanto musicales como imágenes de sus discos y hasta viejos diseños de remeras oficiales.