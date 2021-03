Rafael Radi: "La capacidad del sistema de salud pasó a limitada"

"Queremos informar a la sociedad de forma serena y sólida" y "basada en evidencia. Ese es el tono", comenzó diciendo el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, en entrevista con Telemundo.

Radi consideró que Uruguay está en el estado de situación "más grave", según los criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El país pasó del nivel tres a cuatro. "Hemos pasado al cuatro porque la transmisión comunitaria es muy alta y la capacidad del sistema de salud pasó a limitada", dijo el científico.

A su vez, Radi explicó que la variante P1 aún no es dominante en Uruguay, sino que circula en un 13% o 15% y de forma más intensa en la frontera. "Rivera se está comportando prácticamente como Brasil", señaló y agregó que el aumento de los contagios de las últimas semanas no se puede explicar solo por la circulación de esa variante más contagiosa. "No es una pandemia dentro de la pandemia, es una de las formas de comportamiento de las epidemias, la aparición de variantes que se empiezan a adaptar al sistema inmune´", explicó.

Sobre las medidas que tomó el gobierno, el coordinador del GACH recordó que el 7 de febrero el grupo planteó una guía de recomendaciones que "permanece plenamente vigente". "Cuando el 16 de marzo emitimos un comunicado previo a la conferencia de prensa del presidente, teníamos un promedio semanal de 1200 ahora tenemos 2200 casos", argumentó.

Radi también consideró que el colapso de los cuidados intensivos puede darse en "semana o semanas" si el aumento de los casos se mantiene. "Estamos cerca de un escenario de saturación si el número de casos sigue así. Es un escenario de semana o semanas. Acá hay un problema sanitario y tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo", dijo sobre los datos aportados por la Sociedad Uruguaya de Medicina (SUMI) que reportó 331 pacientes covid-19 internados en CTI.

A su vez, Radi dijo, en relación al aumento de camas de cuidados intensivos y moderados, que esa solución no puede ser infinita.

El científico recordó que el año pasado el GACH expresó que el objetivo era pasar el invierno. Sin embargo, ahora "el mes crítico es abril, hoy nuestro objetivo es llegar al otoño, para pasar el invierno. Abril se vuelve un mes decisivo para la marcha de la pandemia en Uruguay", señaló Radi.

"Blindemos abril", pidió el científico, para bajar los casos en el otoño y llegar al invierno en una situación "bajo control".

"Uruguay recién va a estar más tranquilo llegando al final del invierno, con el plan de vacunación avanzado", dijo y consideró que la vacunación avanza rápido.

El científico remarcó que "hay que salir" de esta situación "con serenidad" y con nuevas medidas. Este miércoles el GACH se reunirá de forma virtual con el presidente, Luis Lacalle Pou. En este sentido, Radi dijo que es importante "proteger" el asesoramiento, aunque está previsto que el grupo deje de funcionar cuando el plan de vacunación esté avanzado y la situación de la pandemia esté en una "zona de confort".