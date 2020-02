Raffo prometió un programa para la IMM "práctico" e "implementable"

Laura Raffo subió al escenario con un micrófono de vincha, un bloc de notas y la energía de quién va a dar una charla motivacional frente a un auditorio de miles de personas. Había pasado más de media hora sacándose selfis en la puerta del Club Cordón, el lugar elegido para hacer el acto de lanzamiento de la campaña como candidata a la Intendencia de Montevideo.

La economista, docente, empresaria, periodista y conferencista desplegó sus dotes de comunicadora arriba del escenario. Dejó atrás el modelo tradicional de actos políticos, con un estrado y un micrófono, para caminar por el escenario e interactuar con el público. En su discurso, prometió presentar en las próximas semanas un programa de gobierno con "todos los temas municipales", que adelantó será "práctico" e "implementable".

"No grandes ideas que después no se pueden bajar a tierra y no se cumplen", pidió, escoltada por los suplentes de cada uno de los partidos de la coalición: Andrés Ojeda (Partido Colorado), José Luis Alonso (Cabildo Abierto), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Romina Fasulo (Partido de la Gente).

Leonardo Carreño

Raffo reafirmó una y otra vez que cambiar el gobierno de Montevideo es posible –incluso después de 30 años del Frente Amplio (FA) gestionando a nivel departamental– y apeló al vínculo que –si gana– unirá a la comuna con la administración central.

El lema de la campaña será "Ahora Montevideo", un guiño al mensaje que llevó a Luis Lacalle Pou al gobierno nacional, con la frase "Es ahora".

"Soy una gran golpeadora de puertas y hasta que no me dan 'bolilla' no paro", describió la economista, para ilustrar cómo se imagina trabajando "codo a codo" con el Ejecutivo que asumirá el 1° de marzo.

"Cuando me plantean las cosas, lo agarro, no puedo ponerme de costado. Quiero formar parte, quiero ayudar con el cambio, no me puedo quedar de brazos cruzados. Nos merecemos una sociedad mejor y una ciudad que sea mejor"

En primera fila la escuchaban los líderes de cada uno de los partidos que integran la coalición, a excepción del presidente electo, que renunció a actividades políticas, pero sí estaba su esposa Lorena Ponce de León y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. También estuvieron presentes los integrantes de su círculo más cercano, como el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés.

La candidata de la coalición hizo especial hincapié en la "seguridad", que dijo es la "principal preocupación" de los montevideanos. "Podemos tener las calles más iluminadas, podemos tener una frecuencia de transporte que no nos haga tener miedo en la parada. Sí, podemos", arengó y trasladó el pedido al ministro designado del Interior, Jorge Larrañaga, para trabajar en conjunto por la seguridad del departamento.

"Va a ser el ministro y vamos a golpearle la puerta para tener una Montevideo más segura. Recuperando las mesas de convivencia para la seguridad barrial", prometió.

Quiero una ciudad donde recuperemos la convivencia entre nosotros. Que sintamos que podemos disfrutar de nuestra ciudad. Más segura, mas limpia, mas iluminada, más inclusiva, de la que los sintamos orgullosos"

También hubo una especial mención a los asentamientos irregulares de Montevideo que, según los números que dio Raffo, son 330 y están compuestos por unas 37 mil viviendas. "El FA no tiene el monopolio de las políticas sociales", afirmó la candidata, que con ese comentario desató el aplauso unísono de los presentes.

"En los asentamientos que se formaron después de 2011 a veces no llega el saneamiento y tampoco el agua potable. Son los que más enfrentan problemas de violencia y a quienes sacan de sus propias casas", expresó y generó la respuesta de un concejal que estaba entre el público, que le recordó que también se quemaban sus casas.

"¿Se les queman también?", preguntó Raffo y agregó que las casas de los asentamientos irregulares están más expuestas a inundaciones e incendios. "Los concejales blancos estamos trabajando en eso", le dijo el hombre y generó otra respuesta de Raffo: "Para los que dicen que no trabajamos en los asentamientos".

Una vez que terminó su discurso, la candidata dijo en conferencia de prensa que está dispuesta a debatir con los candidatos del FA.

El armado de la campaña

Leonardo Carreño

El acto de este martes se gestó en tiempo récord, a lo largo del fin de semana, con la colaboración de Roberto Lafluf, el publicista encargado de la campaña de Lacalle Pou.

Raffo tendrá como jefe de campaña al alcalde del Municipio CH, el nacionalista Andrés Abt, quien liderará el equipo que incluye a los suplentes de la candidata y a otros representantes de los cinco partidos.

La primera reunión que tuvo la economista con sus suplentes fue el viernes pasado, por lo que ahora la principal tarea es juntar –y actualizar– todos los programas de las campañas departamentales anteriores para redactar un documento único.

El jueves habrá una segunda reunión, mientras se define cuál será la sede del comando departamental, que por ahora no tiene local y sigue abocado a solucionar los temas logísticos.

Todavía no hay una definición sobre cuál será la primera acción de campaña y, según explicaron a El Observador fuentes políticas, la idea era cumplir con la etapa de lanzamiento, para luego tomar unos días y poner a funcionar –ya sobre la semana que viene– todo el andamiaje electoral.