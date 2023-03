Laura Raffo sobre acusación de Romina Celeste contra Penadés: "Confío en la justicia"

La dirigente nacionalista Laura Raffo opinó sobre la denuncia por explotación sexual de la militante nacionalista trans Romina Celeste contra el senador, Gustavo Penadés.

"Confío en la justicia, que ya decidió actuar de oficio. Espero que se esclarezcan los hechos manteniendo las garantías individuales para todos los involucrados", dijo a El Observador.

Romina Celeste Papasso acusó al senador del Partido Nacional Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años, según relató en el programa de televisión Hacemos lo que podemos.

En una declaración pública, Penadés negó las acusaciones de Romina Celeste y dijo que se trataba de "un tema estrictamente personal". "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó a continuación.

A su vez, se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso. "En base a todo lo ocurrido anunció que desde ya me encuentro a entera disposición de la Justicia para lo que entienda pertinente hacer y oportunamente también iniciaré acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias".

La Fiscalía General de la Nación anunció que asignará un equipo fiscal para actuar de oficio en la acusación. Según expresó Fiscalía en el comunicado, "el Fiscal de Corte, doctor Juan Gómez, envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema".

Otra dirigente que se pronunció, integrante del Herrerismo al igual que Raffo y Penadés, fue la senadora Gloria Rodríguez. En diálogo con El Observador, Rodríguez dijo que confía en la palabra Penadés dado que es su amigo "hace 30 años". "Es un acto que rechazo pero en el que la justicia tiene la palabra. Confío en Gustavo. Nada tiene que ver la orientación sexual con lo que lo están acusando", afirmó.

Por su parte, dijo que desde el sector están esperando que Penadés los convoque para poder escucharlo y decidir los pasos a seguir.