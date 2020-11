Ranking regional de balnearios: playas puntaesteñas son las más caras

En el top 10 de los balnearios más caros de la región, la mayoría son uruguayos. En el ranking de las casas, son ocho las playas de la costa de Maldonado que aparecen destacadas. En el primer puesto aparece José Ignacio, que tiene un promedio por noche en una casa de US$ 1.122.

Respecto al precio de los apartamentos, el lugar más caro es Rincón del Indio, con una media de US$ 1.067, según un informe realizado por Mercado Libre en base a los precios de alquileres temporales en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.

En este top 10 de los precios de casas Punta Piedras (US$ 747) está en segundo lugar, seguido de Rincón del Indio (US$ 713), El Chorro (US$ 667), La Barra y Manantiales (US$ 533) y Punta Ballena (US$ 500). Recién en el octavo lugar aparece el balneario brasileño Guarujá (US$ 467) y lo sigue Moreno, en Buenos Aires (US$ 450). En el décimo lugar está Punta del Este con un promedio de US$ 400.

En los apartamentos los precios varían y, si bien hay una mayor presencia uruguaya en los primeros diez lugares, se mezclan con cuatro brasileños, argentinos y chilenos. Después de Rincón del Indio en Maldonado, los apartamentos más caros están en La Barra (US$ 600), Manantiales (US$ 440) y Punta Ballena (US$ 427). En el quinto lugar está Bertioga (US$ 397) y luego vuelven a aparecer dos lugares uruguayos, Pinares (US$ 300) y Punta del Este (US$ 253).

Cariló, el balneario de la costa atlántica de Buenos Aires, está en el octavo lugar (US$ 156); Pucón, en La Araucanía, Chile, en el noveno (US$ 156); e Ipanema, en Santa Catalina, Brasil, completa el top 10 (US$ 136).