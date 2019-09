Rapiñaron su comercio, entregó imágenes a la policía y lo volvieron a asaltar

Cuando Jorge Larrosa puso su comercio en el barrio Pérez Castellanos notó que había poca presencial policial y redactó una carta que presentó en la Seccional 13° el 24 de agosto. El comisario Marco Miraballes le contestó un par de días después que estaba al tanto de su pedido, que no dependía de él disponer de más efectivos para custodiar la zona, pero que haría lo que estuviera a su alcance.

Pero lo que Larrosa temía que pasara se cumplió: el domingo 8 de setiembre entraron tres delincuentes a su supermercado, robaron a todos los clientes y lo que había en la caja. Todo quedó filmado, y en algunas imágenes se ven los rostros de los asaltantes, un material que entregó a la policía al otro día. Pero de nada sirvió: al otro domingo, según la versión del comerciante, los mismos delincuentes volvieron para repetir el robo, pero Larrosa no se aguantó y los enfrentó a golpes.

"Reaccioné. (Eso) fue lo que me salió. La impotencia fue trabarme en lucha con ellos, sacarlos para afuera del comercio. Eran tres, uno me tiró... No sé qué pasó, estaba cerca y la 22 me pegó y no me llegó a entrar y ta', hoy lo estoy contando, pero no podemos vivir así", dijo el comerciante en diálogo con Telemundo este lunes.

En varias capturas de video del primer asalto, el rostro de uno de los tres delincuentes se puede ver con nitidez porque ni siquiera tenía la cabeza cubierta.

Fuentes de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo dijeron a El Observador que "están trabajando" en el caso, y que la evidencia de un rostro no es un elemento necesariamente clave en ninguna investigación, porque el Ministerio del Interior no cuenta con un banco de imágenes o un sistema de identificación facial, como tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol para impedir el ingreso a las canchas de aquellos hinchas incluidos en la lista negra.

Los investigadores policiales tampoco están seguros de que en las dos oportunidades hayan intervenido los mismos individuos, pero Larrosa no tiene dudas. Sobre todo por ciertas actitudes de los delincuentes que luego observó en el registro visual, como el hecho de que uno de ellos llevara una uña para abrir un armario en su oficina que no habían podido abrir en el primer asalto, según dijo a El Observador.

En el momento, cuando lo arrebató la rabia, no los reconoció. Se enfrentó a uno de ellos, pese a que estaba armado, cuando intentó entrar a su oficina. Su primera reacción fue echarlo como entró. Lo llevó hasta la puerta hasta que el delincuente lo golpeó dos veces con la culata de su arma, y lo empujó hacia la vereda. Luego intervino un segundo asaltante, que le disparó, aunque la bala apenas lo rozó. "El proyectil cayó en mi bolsillo, pero no sentí la herida hasta un rato después", dijo Larrosa a El Observador

Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que se atendió el reclamo que hizo el comerciante a fines de agosto exigiendo más policías, y que desde entonces hay más patrullaje en el barrio.

Sin embargo, el primero de setiembre, una semana antes del primer robo, los refuerzos que había dispuesto la Guardia Republicana fueron trasladados a otra parte para cubrir demandas de otras zonas.