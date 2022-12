Raras buenas noticias de la caótica política estadounidense

Por Ian Bremmer

Los resultados de las recientes elecciones intermedias de EEUU les han dado a los estadounidenses y al mundo una buena noticia: los candidatos que amenazan la integridad de las instituciones políticas de EEUU y las futuras elecciones fueron rotundamente derrotados.

Ya sea que apoye a los demócratas o a los republicanos, los votos del mes pasado para ambas cámaras del Congreso y para los gobiernos estatales han restaurado un grado de previsibilidad al repudiar abrumadoramente a quienes afirman que no se puede confiar en el sistema político estadounidense. Los resultados también son una victoria para los aliados y socios de EEUU que necesitan saber que los futuros gobiernos de EEUU no abandonarán repentinamente los compromisos económicos y de seguridad internacional de Washington.

El expresidente Donald Trump nunca ha reconocido que perdió justamente las elecciones presidenciales de 2020. Apenas unos días después de que se contaran los votos el mes pasado, anunció su candidatura a la Presidencia en 2024. Luego, a principios de diciembre, utilizó Truth Social, una red social de su propia invención, para pedir “la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución” para restaurarlo como el presidente legítimamente electo. Miembros de ambos partidos han denunciado este absurdo.

Mucho más importante, los votantes han facilitado que los miembros de su Partido Republicano hablen en su contra con más frecuencia al rechazar a la mayoría de los candidatos clave para las elecciones de este año que denunciaron o cuestionaron públicamente la victoria del presidente Joe Biden en 2020. Eso es especialmente cierto para los gobernadores estatales y funcionarios legales que administran todas las elecciones bajo el sistema estadounidense. De hecho, en las 13 elecciones para gobernador, secretario de estado o fiscal general que se llevaron a cabo en los seis estados más reñidos desde la elección presidencial de 2020, los "negadores de las elecciones" fueron derrotados en cada voto.

En este sentido, la elección no fue una victoria para los demócratas de Biden, que perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes, ni para los republicanos, que no lograron la mayoría prevista en el Senado. En cambio, fue una victoria para los miembros de ambos partidos que creen que las leyes que rigen las elecciones estadounidenses deben respetarse y que las instituciones que garantizan la imparcialidad de su conducta son sacrosantas. Irónicamente, el resultado ayuda al Partido Republicano de una manera importante: desacredita a los acólitos de Trump que podrían persuadir a un gran número de votantes de la derecha de que votar es una pérdida de tiempo porque sus votos no se contarán de manera justa.

También es una victoria para los gobiernos de otros países que valoran la integridad y previsibilidad de sus relaciones con Washington. Incluso aquellos que creen que la política exterior de EEUU no es una fuerza para el bien en el mundo pueden consolarse con la seguridad de que el único país del mundo que puede proyectar poder militar en todas las regiones del mundo no se convertirá en un comodín en la política internacional y la economía mundial, con importantes cambios de política después de cada nueva elección.

No se equivoquen: Donald Trump todavía puede ganar. Sigue siendo una figura formidable dentro del Partido Republicano, y no hay garantía de que no pueda ganar la nominación presidencial de su partido en 2024, particularmente si una gran cantidad de candidatos republicanos anti-Trump dividen el voto anti-Trump entre ellos. Si Trump es el candidato presidencial republicano podría volver a ganar la Casa Blanca. El índice de aprobación del presidente Biden se mantiene por debajo del 40%, y cualquier candidato de reemplazo de los demócratas no tendrá la base de apoyo integrada de Trump.

Pero los resultados de las elecciones del mes pasado animaron a más republicanos a denunciar públicamente las teorías de conspiración de Trump y sus llamados a poner fin a las normas constitucionales. Más importante aún, los resultados de mitad de período aseguran que no habrá una camarilla de funcionarios políticos con supervisión en las próximas elecciones que traten activamente de revertir los resultados desfavorables. Esa fue la amenaza realista más grande para la democracia de los EEUU con efectos nefastos en las políticas exterior, comercial y de inversión, así como en el crecimiento económico mundial.

¿Qué podemos esperar del gobierno de los Estados Unidos en los próximos dos años? Un buen embotellamiento a la antigua. Los republicanos utilizarán su estrecha mayoría en la Cámara para bloquear la agenda del presidente Biden y librar una guerra política contra su Presidencia. Los demócratas utilizarán su estrecha mayoría en el Senado para evitar la aprobación de legislación republicana y aprobar más jueces de izquierda en puestos federales para equilibrar a los jueces de derecha designados por Trump.

En resumen, la política de EEUU seguirá siendo previsiblemente disfuncional, pero ya no de forma que amenace la estabilidad mundial y la de EEUU.

Ian Bremmer es presidente del Eurasia Group y GZERO Media y autor de The Power of Crisis.