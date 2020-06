Reabren jardines en todo el país y liceos del interior: qué dicen los protocolos

Este lunes comienza la segunda fase. Pasadas dos semanas del primer comienzo, la educación pública (y el martes la privada) sigue su camino rumbo a la nueva normalidad. Esta vez será el turno de los jardines de infantes de todo el país, de los liceales del interior del territorio y de las escuelas de contexto crítico y de tiempo completo de Montevideo. También será momento para la educación terciaria técnica pública y privada, en todos los departamentos del país salvo la capital y la zona metropolitana.

La apertura de la educación inicial en el sistema público solamente se dará, en el inicio de esta fase, para los niños de nivel 5. Luego, paulatinamente, se irán incorporando los más pequeños. Los jardines privados, en cambio, están habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para volver a la presencialidad en todos los niveles.

Según datos del Consejo de Educación Inicial y Primaria a los que accedió El Observador, hay entre 850 instituciones –escuelas y jardines públicos– que reabrirán sus puertas en esta nueva fase. Eso significará que 244.226 alumnos estarán habilitados para regresar a clases presencialmente (39.855 de esos niños son de nivel 5) para ser enseñados por 15.996 docentes. A su vez, retomarán sus funciones 3.250 funcionarios administrativos y de limpieza.

Para estos miles de estudiantes y docentes del sistema público –cuyo regreso a clases será voluntario– regirá el mismo protocolo elaborado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que es transversal a todos los niveles de enseñanza. La particularidad que tendrán los jardines es que para los niños menores de 6 años "no está indicado" el uso de tapabocas.

Camilo dos Santos

Lo otro será igual: los alumnos deberán responder un cuestionario al ingresar al centro que le permitirá a los docentes conocer si tienen algún síntoma de coronavirus y se les tomará la temperatura, entre otras reglas establecidas.

En los jardines privados (que acogen a más de 17.000 niños en todo el país), en tanto, regirá un protocolo diferente y específico elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que, entre otras cosas, considera "imprescindible" el uso de túnica por parte de los trabajadores de la educación. Cuando termina cada jornada, el personal debe dejarla en un perchero y rociarla con alcohol al 70%. El texto pide que los docentes no se la lleven a sus casas excepto para cuándo sea lavada. En ese caso, establece que sea retirada del jardín "en una bolsa cerrada".

"Cada centro deberá estipular qué día de la semana las mismas serán retiradas del Centro para ser higienizadas y determinará si las mismas son higienizadas por la empresa o por cada educadora/educador, así como la frecuencia del lavado", señala el documento.

Para los adultos, los tapabocas son obligatorios durante toda la jornada. Sin embargo, el protocolo dice que debido a la "importancia de la comunicación gestual en los primeros años de vida" pueden utilizarse las máscaras faciales que cubren todo el rostro con un plástico transparente.

"En este caso deberá ser higienizado con agua y jabón, alcohol al 70% y puede ser reutilizado una vez seco. Recomendamos que sean dejados en el centro y para salir del mismo utilicen las mascarillas de tela lavables y reutilizables", agrega el texto.

A la hora del recreo saldrá cada grupo por separado, con un intervalo de al menos media hora para la limpieza del patio y los materiales o juegos que ofrezca.

El "cuaderno viajero", un clásico de los escolares para la transmisión de información y mensajes a su familia, debe ser evitado en lo posible. Como sustitución "se priorizará" el uso de carteleras informativas en el centro educativo así como grupos de Whatsapp y mail, entre otras posibilidades.

Camilo dos Santos

En el protocolo también se establece un ratio de cuántos adultos deben estar junto a cuántos niños para que se mantenga el distanciamiento social, en la medida de lo posible. En nivel 2, debe haber un adulto cada cinco niños; en nivel 3, un adulto cada seis niños; y en nivel 4 y 5 años, un adulto cada ocho niños.

"Ante la dificultad de mantener las distancias físicas por las características propias de las edades atendidas, es que se elaboran estos nuevos ratios (provisorios) haciéndose énfasis en la cantidad de personas que comparten el espacio. En referencia a la figura de Auxiliar Volante, se establece que la misma esté presente en los espacios de uso común, evitando la circulación desde el interior de una sala a la otra. Por último, se establece que las salas deberán ser de uso exclusivo de cada nivel, de modo de facilitar las garantías sanitarias", señala el texto.

Para Elbia Pereira, la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), es "impensable" que los niños de nivel 5 guarden distancia física.

"Los niños no van a guardar distancia entre ellos más de lo poco que se haya conversado en la casa. Los nenes de cinco años, igualmente, son los más grandecitos y los que pueden entender un poco más. Pero de eso a que no se toquen, a que no compartan un juguete, eso no va a suceder, no va a suceder", dijo a El Observador.

"Y la responsabilidad no va a ser de la institución. La responsabilidad es de quienes decidieron que esto se diera de esta forma. Se cuidará lo más posible el hecho de profundizar la higiene, pero no mucho más que eso", remató.