Recetas de invierno con pocas calorías y un documental que duele

Hola y bienvenido a Pícnic! En Uruguay hay puertas que comienzan a abrirse e, indefectiblemente, otras se cierran. Mientras que los niños corren sonrientes hacia la escuela, hay padres preocupados por la incertidumbre de lo que viene. Estas son realidades innegables. Pero para seguir navegando por este camino con muchos pozos siempre hay herramientas a las que echar mano. Una de ellas es un concepto que casi siempre olvidamos rescatar: la sencillez de lo simple. Hay un millón de actividades que no requieren más que de nuestra disposición para disfrutarlas: caminar, conversar con amigos, leer un libro, compartir una peli en familia, aprender algo nuevo que siempre quisiste hacer (y que no siempre cuesta plata). Te deseo una buena semana y que puedas superar esos pozos de la mejor manera posible. Soy Carina Novarese y siempre me podés mandar tus comentarios y sugerencias por acá.