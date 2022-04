Reciclan pantalones para crear bolsos: seis estudiantes, un proyecto "slow" y el sueño de viajar a Europa

"¡Aguanten las pibas, el vino y el medioambiente!". La frase salió del teléfono de Anaclara Santa Cruz directo al grupo de su familia, justo después de que, junto con sus cinco amigas –Lía Fernández, Micaela Cazot, Mariana Antúnez, Ljubica Busick y María Jesús Rivero–, lograra terminar su primera tote bag hecha exclusivamente con pantalones reciclados.

Aplausos, emoción y ruido, mucho ruido. Eran más de las 10 de la noche, pero la ocasión ameritaba un festejo. Habían pasado más de cinco juntadas, algunas reuniones por Zoom y varias copas de vino entre medio para que las seis estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial, que a mediados de julio de 2021 se habían propuesto desarrollar un emprendimiento, dieran el primer paso.

"Estábamos pensando en cuándo empezar la tesis, en los años que nos quedaban para recibirnos, y en ese momento nuestra cabeza nos decía que íbamos a terminar a mitad de este año, cosa que ya no va a pasar (risas). La pregunta que nos hicimos fue esa que nunca te querés hacer: ¿y qué va a pasar después? Entonces, dijimos: '¿Y si nos vamos de viaje juntas? ¿Y si creamos un emprendimiento? Podemos hacer un proyecto como los que hacemos en una materia pero llevado a la realidad'", recuerda Fernández, una de las creadoras, en diálogo con El Observador.

La incógnita, entonces, fue el nombre. La respuesta la encontraron en un libro que, al abrirlo, marcó de primera la casa diez, el área que representa el éxito profesional en astrología. Así surgió Décima Casa, un proyecto entre amigas que sueñan con viajar juntas por el mundo y contagiar a más personas con la cultura del slow fashion.

La fiebre detrás de la cultura de compras

Así como dicen que se cosecha lo que se siembra, las estudiantes tomaron herramientas de la facultad para cultivar su propio sello creativo. De apenas mirarse a la cara y casi ni compartir grupos de estudio en su primera semana universitaria, pasaron a ser socias de equipo y a coincidir, en cuestión de meses, en que debían minimizar al máximo el impacto ambiental.

Todo empezó por un documental: "Empezamos a decir 'mirá, me sobraron de esta entrega un montón de denims (tela de jean) y de jeans', y nos dimos cuenta de que todas teníamos muchos desechos y cosas que podían servir y que, a la larga, iban a poder ser un producto", explica Fernández.

Pero siguió por un problema de fondo mayor: la industria textil y su responsabilidad en aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua, según indica un estudio de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en 2020. De acuerdo con la investigación, la mayoría (87%) de la ropa en Europa termina incinerada o depositada en vertederos, en lugar de reciclada o donada, y en el mundo menos del 1% se recicla como prendas de vestir.

Cedida a El Observador

Pasa en Nike, Adidas, Indian, Only, Calvin Klein, Zara y decenas de cadenas internacionales que sacan provecho y apuestan a la superproducción en masa hasta caer en la creación de microtendencias. Esto es: prendas que durante un mes se vuelven colección y arrasan en ventas, pero a lo mejor al siguiente ya desaparecieron de las vidrieras.

Es la esencia del fast fashion o moda rápida. Es parte de la fiebre de compras a la que no pudo escapar Uruguay, primero con la llegada de Forever 21, en noviembre de 2014, y cuatro años más tarde con la aparición de H&M. Y es también un problema que inquieta a las creadoras de Décima Casa, que buscan aprovechar la ropa en desuso.

"El fast fashion ya no está dividido por estaciones, sino que es una tendencia atrás de otra y otra y otra. En las grandes industrias, con un montón de gente trabajando atrás, a la que le pagan muy poco, la tendencia es comprar y tirar. Incluso, cuando sobran un montón de prendas, a veces se queman o se tiran. Las fábricas no tienen un cuidado ambiental", sostiene Fernández.

"El problema no es lo que consumimos, sino cómo. La idea no es que dejes de comprar o de consumir, sino que seas más consciente. ¿Vas a comprarte un pantalón en H&M? Está bárbaro, está bien, el tema es que no lo uses una sola vez porque ahora está de moda", apunta Santa Cruz.

La lucha por alargar la vida útil de la ropa

Aunque ir contra la avalancha de esas grandes empresas no es una misión fácil, y menos en el mundo de la moda, tampoco lo es competir contra los hauls (videos mostrando productos de moda) que abundan hoy día en TikTok, donde decenas de influencers exhiben sus colecciones y canjes al mundo en videos de 30 a 50 segundos.

Cedida a El Observador

Lía Fernández, Anaclara Santa Cruz, Micaela Cazot, Mariana Antúnez, Ljubica Busick y María Jesús Rivero son las creadoras

Décima Casa tiene, como segunda razón de ser, el objetivo de concientizar a sus compradores sobre estas prácticas y el impacto que tiene la industria textil en el mundo. A pesar de que las redes muchas veces fomentan el consumo fast, de a poco comienzan a ganar lugar en el mercado y a sumar adeptos, a quienes recuerdan que los desechos textiles pueden ser reutilizados fácilmente.

¿Cómo lo hacen? A través de la técnica del upcycling, que, según explican en su cuenta de Instagram, consiste en "crear productos nuevos y de mayor valor a partir de materiales reciclados". De esta manera, intentan alargar la vida útil de cualquier prenda para que no termine siendo desperdiciada.

"Primero se eligen los pantalones o las telas. Tenemos moldes, entonces cortamos las telas de los pantalones o las prendas que vayamos a utilizar para una tote. Ahí se arma el diseño, con la combinación de pantalones. Hacemos match de uno y otro y sale el diseño. Después de eso, se confecciona (se unen las partes)", explica Fernández.

Partidarias de la filosofía slow fashion (o moda lenta), las creadoras se definen en su página como personas que alientan a sus consumidores a "adoptar prácticas de consumo responsable, investigando y conociendo la trazabilidad de los productos que adquieren".

"Si bien no tenemos la palabra final, porque tal vez no podamos generar grandes cambios, sí tenemos el poder, como consumidores, de decidir qué compramos y que no. Si el día de mañana todos nos ponemos en contra de comprar prendas fabricadas por mujeres esclavizadas, las marcas se van a ver obligadas a cambiar, porque lo que buscan es que sea rentable económicamente", analiza Santa Cruz.

Un pequeño proyecto que sueña en grande

Las ideas de estas seis estudiantes y amigas hoy se consolidan en un proyecto que lleva más de 52 pantalones reciclados y 30 totes vendidas —aspiran a vender 2.700—. Una de esas 30 y tantas fue la que compró Cecilia, tía de Fernández, días después de que muriera su madre.

Cedida a El Observador

Tienen entre 22 y 26 años

"Fue re emocionante. Le pusimos Tote Nona, y Cecilia dijo: 'La necesito, es mi madre, representa eso en mí'. Está de más que con nuestras totes podamos contar esas historias. Es gente que si estuviera con nosotros estaría mega copada", recuerda Santa Cruz. Es por esa y otras experiencias que aspiran a que cada unidad pueda sumarle una nueva historia a la que ya traían las prendas.

Si todo va bien, tienen planificado viajar en 2024. La meta todavía está lejos, pero cuando llegue ese momento seguramente volverán a decir: "¡Aguanten las pibas, el vino y el medioambiente!".