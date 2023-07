Recuerdos, anécdotas y reconocimientos: así fue la despedida de Jorge “Toto” Da Silveira

La noche fue lluviosa. Una concatenación de pequeñas y deseadas gotas de agua mojó las baldosas rojas de la esquina de Canelones y Barrios Amorín que decenas de personas pisaron esta mañana al entrar a la Sala Ámbar de Martinelli para despedirse de Jorge “Toto” Da Silveira. Una lluvia “bendita”, le dice un vecino de la sala velatoria que paró por un momento en las baldosas rojas a su esposa y mientras esperaba que la luz del semáforo le permitiera cruzar recordó: “Yo lo vi una vez al Toto”.

Porque Da Silveira se convirtió en una de las figuras más reconocibles de los medios de prensa. Después de más de sesenta años de relatos, comentarios y coberturas periodísticas, que incluyeron el histórico récord de quince mundiales, se posicionó como uno de los hombres más escuchados del fútbol, en la coincidencia o la disidencia con sus opiniones, en un país donde en fútbol es una parte inseparable de la identidad de sus habitantes. Su apodo: "Toto", como una marca registrada.

El periodista deportivo murió este martes a los 79 años, después de más de seis décadas de carrera en los medios deportivos y un año después de que de le diagnosticara un mieloma. “En cualquier actividad 60 años es una montaña de experiencia y en el caso de fútbol se multiplica, porque en Uruguay si un tema del que todos hablamos es el fútbol y estar en el centro de ese fenómeno cultural es estar en el centro de la opinión pública y de la vida social del país”, dijo este miércoles el ministro de Defensa –y vecino del periodista– Javier García.

Inés Guimaraens

Javier García en el velatorio del periodista deportivo Jorge "Toto" Da Silveira

Personalidades de los medios, deportistas, técnicos, autoridades del fútbol y figuras políticas se acercaron a despedirse de uno de los periodistas deportivos de mayor trayectoria en el país.

Desde colegas como Alberto Kesman, Juan Carlos Scelza, Ana Inés Martínez, Nadia Fumeiro, Julio Ríos, Sergio Gorzy, Federico Buysan y el comunicador Orlando Pettinati; hasta personalidades del deporte como el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, el exfutbolista Carlos "Pato" Aguilera, el técnico Sergio Markarián, el deportista Gregorio Pérez o el dirigente Ricardo Alarcón.

Inés Guimaraens

También fueron los ministros Javier García, Omar Paganini y Pablo Da Silveira, a quien unía además un vínculo familiar como el primo del comentarista. Su familia y sus tres hijos: Florencia, Manuela y Jorge.

El flujo de personas que entraban y salían de la sala velatoria era constante, tanto que tomaron la decisión de abrir las puertas giratorias para dejar la entrada despejada. Uno de los que pasó por allí fue el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, que describió a Da Silveira como “un formidable periodista deportivo que jerarquizó la disciplina con su categoría, su cultura, su independencia de criterio y su capacidad”.

“Realmente fue una figura señera y en lo personal un amigo de toda la vida al cual además le agrego hoy, en medio de la nostalgia de esta despedida, que la semana pasada me llamó con una voz comprometida, indudablemente, pero pudimos hablar un rato para agradecer un artículo que yo había escrito en Correo de los Viernes sobre él y su trayectoria, y eso creo que de algún modo a uno le significa un consuelo”, sostuvo el expresidente sobre el periodista, que además se desempeñó en el campo de juego político entre las filas del Partido Colorado.

Inés Guimaraens

Una tarde, cuando Ignacio Alonso tenía apenas 12 o 13 años, escuchó a Da Silveira en una entrevista con Sonia Breccia en Radio Sarandí. El programa que escuchaba su madre. “Ese día me quedó todo la vida, él dijo en esa entrevista – y yo siempre lo recordé que me marcó– ‘no vayan por algo pensando que se logre inmediatamente, las cosas logran con esfuerzo, se logran estudiando, se logran con trabajo, se logran con preparación y no salgan de ese pensamiento, de otra forma no se consiguen’”, recordó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a El Observador.

“Me quedó para toda la vida y hablaba mucho de lo que era él, porque no estaba solamente para hablar de fútbol, era un hombre de esta sociedad que quería mucho a este país y que se preocupaba siempre por lo que pasaba fuera de la cancha”, agregó el dirigente, que describió a Da Silveira como “un hombre íntegro, un profesional de punta y un referente ético de la sociedad uruguaya”.

Inés Guimaraens

Ignacio Alonso en el velatorio del periodista deportivo Jorge "Toto" Da Silveira

“En el comentario deportivo fue el número uno y en la opinión también. Era quien marcaba tendencia, marcaba agenda y la marcaba por la confianza que tenía la gente en él, eso no se logra de un momento para otro, eso se construye y esa jerarquía no es algo que sea gratuita", señaló Alonso, que además destacó la fidelidad que mantenía a sus convicciones. "Cuando tuvo que dar el ejemplo con su conducta en cuanto a no tener ningún miedo de enfrentarse al poder, de tener que optar entre el calor del poder y lo duro de sus convicciones, eligió por lo duro de sus convicciones. Y ese es legado que deja el Toto”.

En la misma línea se dirigieron algunos exjugadores, como Carlos “Pato” Aguilera en rueda de prensa: “Tengo un recuerdo muy lindo, una persona que mucho lo criticaban y después lo abrazaban de costado por el otro lado. Mi viejo me dijo que uno tiene que ser agradecido y Da Silveira conmigo fue un señor y me respetó los momentos más difíciles que tuve en mi vida. Es todo un icono, periodista como él va a ser difícil que el igual. Era mi deber y mi obligación de estar acá con la familia para despedirlo”, sostuvo.

El periodista deportivo Sergio Gorzy, en tanto, dijo a El Observador que “fue el comentarista más importante de los últimos 50 años”.

“Su palabra era muy respetada más allá de lo debatible que era. Él se enfrentaba muchas veces con distintos actores del fútbol, colegas, periodistas, conmigo mismo y con jugadores, técnicos, presidentes, pero después también vi –y esto en mi experiencia trabajando con él en radio– cómo lo llamaban y lo trataban de convencer los protagonistas que eran criticados y otros que lo llamaban para agradecer algún concepto. La fuerza de su palabra podía definir la continuidad o no de un presidente, de un director técnico, pero era algo de su palabra, era el respeto, porque no era que él contrataba, ponía dinero o no ponía dinero, era un tema de que su opinión importaba y pesaba, y eso habla de lo que fue como laburante", dijo el periodista.

Inés Guimaraens

"Hay una frase tan vieja como el mundo, pero muy sabia, que dice que el hombre propone y Dios dispone. Siempre pensé que el ideal de mi vida era terminar trabajando hasta el último día", dijo "el Toto" durante su despedida del aire en A Fondo, el programa que conducía por Radio Carve, un mes antes de su fallecimiento.

Ese deseo de trabajar hasta el último día lo recordó este miércoles Gorzy, cuando contó que hace un par de semanas la familia de Da Silveira le envió un video del periodista comentando la participación de la Selección Uruguaya Sub-20, que se consagró campeona en el mundial de su categoría. "Publicamos el video de tres minutos donde él opinaba sobre el Uruguay campeón del mundo, él no se lo quería perder, él quiso trabajar este último día”, dijo el periodista.

"Siempre seguimos siendo compañeros en todos lados hasta el último día, a pesar de que podíamos tener algunas discrepancias que tienen que ver con la pasión del fútbol", concluyó.

Inés Guimaraens

También la periodista Nadia Fumeiro se refirió a Da Silveira como un referente del medio.

“Era sin dudas un referente indiscutido, no solo de Uruguay sino de todo el continente. Se nota con la repercusión enorme que tuvo su fallecimiento. En lo personal trabajé muchísimos años con él en Sport 890, así que tengo muchos recuerdos de él. Más allá de lo profesional era una buena persona, tengo mucho aprecio por su familia también, y sobre todo siempre destaco su gran sentido de la vocación, era un hombre que vivía las 24 horas dedicado al periodismo y eso es un gran legado que nos dejó”.

En tanto, Ana Inés Martínez destacó la fortaleza de Da Silveira. "No le importaba el qué dirán y que iba al frente con sus convicciones. Era periodista absolutamente todo el día”, dijo su colega y agregó: “Estamos todos muy muy dolidos y orgullosos también de que él nos haya representado en el mundo”.

Parado en la esquina de las baldosas rojas, Julio Ríos recordó que le tocó compartir con Da Silveria momentos clave de su carrera: tanto su debut en la radio como el relato de su último partido. “Supo convivir con mi inexperiencia, con mi rebeldía y después supo convivir con mi madurez. La última etapa fue muy linda, muy disfrutable para los dos y logramos vivir una experiencia en el Mundial de Rusia espectacular”.

El periodista deportivo recordó también que Da Silveira lo acompañó en “momentos difíciles” a nivel personal. “Cuando tuve pancreatitis estuve internado en el CTI. Un día me despierto, estaba entubado por todos lados y miro y estaba el Toto con tres personas en la punta de la cama”, recordó.

Inés Guimaraens

Velatorio del periodista deportivo Jorge "Toto" Da Silveira

El músico Fabián “Fata” Delgado también lo recordó como “un hombre de palabra”. Y recordó una anécdota con el periodista deportivo que también es reflejo del costado más descontracturado de su perfil periodístico. “Un día me hizo una nota y me dijo ‘tengo el CD de Los Fatales en el auto’, al otro día tuve la fiesta de la 890 y cuando me vio me dijo ‘vení’, salió, me metió al auto, lo prendió y sonó Comadre Compadre, increíble”.

Después de dos horas de despedidas, recuerdos y homenajes, el cortejo que trasladó los restos de Jorge "Toto" Da Silveira salió desde la sala velatoria hacia el Cementerio Parque con arreglos florales de los principales clubes de fútbol del país, amigos y familiares.

Las baldosas se secaron. El movimiento del barrio volvió a la normalidad. Pero al prender la radio, hay una voz que ya no volverá a sonar.