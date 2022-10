Referente de una olla del barrio Marconi desmintió al Mides y una jerarca salió al cruce

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, denunció que un equipo del ministerio inspeccionó la olla y merendero “Marconi tiene esperanza” este martes y que había “cero comensales”. La referente del lugar, Lourdes Gómez, explicó que los almuerzos se brindan tres días a la semana: lunes miércoles y viernes. Sin embargo, desde la cartera difundieron un escrito que indica que esa olla popular pidió insumos para dar almuerzos de lunes a viernes.

Gómez dijo a Telemundo (canal 12) que cuando un equipo del Mides recorrió el lugar estaba cerrado porque era mediodía de martes cuando desde hace algunas semanas ya no dan alimentos. “El acta decía perfectamente que lunes, miércoles y viernes nosotros brindamos el almuerzo. Ese fue el acta que firmé. El acta que ellos tienen no sé de dónde lo sacaron”, expresó.

Gómez afirmó que tiene fotos, videos y testimonios de vecinos para probar el trabajo diario que desarrollan desde que inició la pandemia, en Pasaje H entre Mario Altagabeita y Luis Botaro.

Por su parte la directora territorial de Montevideo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Carolina Murphy, afirmó que “lo que se dice es falso”. Publicó una foto de la hoja en la que muestra información sobre las características del merendero, acompañada del mensaje: “Dejamos constancia que el pedido de insumos para almuerzo fue de lunes a viernes a las 13:30 horas para 280 platos. La propia referente declaró ayer en acta que solo brindaba cena. Desde Telemundo trascendió que hoy al almuerzo solo habían 2 personas”.

Foto que difundió Carolina Murphy, directora territorial de Montevideo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

El escrito declara cena de lunes a viernes, que se traduce en 480 platos diarios y 2.100 semanales; desayuno de lunes a domingo (350 vasos diarios y 2.450 semanales); almuerzo y postre de lunes a viernes (280 platos y 280 vasos por día, y 1.400 platos y 1.400 vasos semanales). Agrega detalles como que el horario de la cena es a las 20:00, el almuerzo 13:30 y el desayuno con la cena.

Así el total de porciones para la "Olla y merendero Marconi tiene esperanza" es 3.500 platos y 3.850 vasos.

Gómez envió un reclamo al Mides de que las verduras y el pollo que se les enviaba no eran suficientes para los platos que demanda el merendero.

Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora de Ollas Populares lamentó el "ataque" del Mides. "Lo creemos totalmente injustos. Es injusto que estén atacando a la gente, porque acá están atacando a la gente, a Lourdes Gómez. Hace dos años y medio que vienen trabajando con esto, además tiene una historia. No es algo nuevo, y nos parece un atropello y una falta de dignidad a la persona humana. No puede ser que el Mides y el gobierno ataquen a las personas. Eso es un horror y nosotros estamos respaldando a la compañera. No es posible que ataquen a las personas así, a quien no se lo merece".