Reformas educativas enfrentan a la ANEP con docentes que critican consultas "pour la galerie"

El paso del presidente Luis Lacalle Pou hacia la Torre de las Telecomunicaciones se interrumpió por el grito de un puñado de manifestantes de la Asociación de Funcionarios de UTU que, contra la llovizna, se habían arrimado para hacer sentir sus reclamos. "¡Están destrozando la educación técnica!", se escuchó desde abajo de la escalinata.

Las reformas curriculares impulsadas por la actual Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y que ayer rodearon la presentación del Plan de Transformación Educativa, enfrentan a las autoridades políticas con el orden docente de la enseñanza media –no solo los sindicatos–, que arremeten contra consultas que, según afirman, se hicieron sobre la hora y "para la tribuna".

El malestar no se limita a manifestaciones como la de este lunes, sino que quedó plasmado también en los mensajes de convocatoria a las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de la semana pasada para Secundaria y UTU, a los que accedió El Observador.

"Es de destacar que la Institución viene trabajando el tema desde el mes de junio y cuando la ATD se incorpora, los ejes centrales de la reformulación y la estructura curricular aparecen como definidos", redactó la Mesa Permanente del órgano consultivo de UTU, respecto a reformulaciones en programas y ajustes en horas de grupos.

Las ATD, que existen por ley de Educación, son estructuras consultivas integradas por 190 miembros electos cada tres años –por voto obligatorio de todos los docentes de la ANEP– y conducidos por una Mesa Permanente de cinco integrantes. Antes de cada asamblea nacional con los delegados electos, se recaban consultas a los docentes en cada centro educativo.

"Es un tema de profunda preocupación para la ATD no contar con los tiempos necesarios para estudiar en profundidad dicha reformulación", escribió la Mesa Permanente de UTU en la previa de la semana pasada. Esa mesa ya se ha manifestado en contra de reformas como la impulsada por la actual administración, que entre otras cosas reduce de tres a dos años los cursos para completar la Formación Profesional Básica (FPB) y fija en 14 la edad mínima exigida para acceder al plan.

La propuesta entrará en vigencia a partir de 2022. El programa actual, creado 15 años atrás, permite acreditar el ciclo básico mediante una formación profesional, y en general captaba jóvenes alejados del curso tradicional, en especial en contexto crítico. En 2017 la anterior administración eliminó el mínimo de edad, por lo que podían ingresar menores recién egresados de la Primaria. Sin embargo, las nuevas autoridades educativas son críticas de ese sistema y pretenden focalizar el programa en jóvenes alejados del sistema.

La presidenta del sindicato de UTU (Afutu), Mabel Mallo, dijo a El Observador que si bien "no hay una sistematización" de los planteos formulados en las ATD de los distintos centros del país, "con todos los que se ha hablado es unánime el rechazo". "Lo que se ve es lo que se habla, es a boca de urna", apuntó la sindicalista, que este lunes se manifestó ante el presidente Luis Lacalle Pou al ingreso de la Torre de Antel, en el evento en que la ANEP anunció un plan de 'Transformación educativa'. "Si hacés una reformulación que significa que se corten grupos, ¿quién va a estar de acuerdo con eso?", afirmó.

Mallo consideró que la consulta autorizada por la dirección de UTU para el miércoles pasado "fue pour la galerie" y "quedó como para la tribuna". "No sirvió de mucho, porque se hizo la consulta pero hoy se presentó por la ANEP. Se pasó por arriba al trámite", enfatizó.

Las ATD de Secundaria, por su parte, abordaron el pasado martes 23 distintas reformas, en particular la que atañe al Bachillerato. Entre otras modificaciones, las autoridades buscan que tanto cuarto como quinto de liceo pasen a ser generales para todos los alumnos –desaparecerían las orientaciones de humanístico, biológico, científico o artístico, al menos tal cual existen hasta el momento– y con un "énfasis" por el que opten los estudiantes en sexto.

En su mensaje a los docentes en la previa de las asambleas en cada institución, la Mesa Permanente indicó que "no participó en el diseño de ninguna" de las propuestas pilotos de la ANEP implementadas este año –como la apuesta por trece Centros María Espínola– y aclaró que "la autoridad entiende los procedimientos en el marco de una urgente toma de decisiones".

El organismo arremetió contra la no asignación de presupuesto para su participación en 2021, lo que lleva a que sea "el segundo año que no se hacen la Asambea Nacional y tampoco se convocan a las Comisiones Permanentes". "La Dirección General sostiene que estas últimas deben pasar a hacerse en formato virtual y sin que se superpongan al dictado de clases. Esto implicaría que los profesores de todo el país trabajaran en sus horas libres de manera no remunerada en una tarea institucional", expresó.

La Mesa también embistió contra "la preocupante ausencia de mecanismos de asesoramiento técnico pedagógico debido a que no se ha convocado a la ATD a reuniones de trabajo" con ninguna repartición institucional. "Por otro lado, esta Mesa Permanente quiere transmitir que realizó la solicitud de esta ATD liceal los primeros días del mes, pero se notificó su aprobación el día viernes 19 de noviembre durante la tarde", expuso en referencia a la resolución firmada en esa fecha por la directora Jenifer Cherro para organizar asambleas cuatro días más tarde.

Shirley Porteiro, una de las integrantes de la Mesa Permanente, dijo a El Observador que los reparos de los docentes deberían ser analizados por una comisión permanente, que no está sesionando por falta de presupuesto. "Hasta que no haya Asamblea Nacional, que está aprobada para el mes de febrero, tampoco podemos tener postura de esto que se ha preguntado", indicó. Desde la ATD de Secundaria también cargan las tintas contra la devolución de las instalaciones donde funcionaba la Mesa Permanente, por lo que ahora cuentan con un "espacio reducido sin lugar para el trabajo en comisiones y para el archivo histórico".

Fuentes de ANEP aseguraron a El Observador que ninguno de los anuncios está cerrado y parte del proceso de planificación contempla los aportes de las ATD. Buena parte de la "hoja de ruta" para la "Transformación Curricular Integral" prevé la implementación de las ideas a partir de 2023, previos proyectos piloto en 2022.

Lacalle Pou: "La gente votó un cambio"

Lacalle Pou se acercó a los manifestantes de Afutu este lunes mientras ingresaba a la Torre de Antel para participar de la presentación del Plan de Transformación Educativa. En un breve diálogo con Mabel Mallo, la presidenta del sindicato se comprometió a enviarle la plataforma de reclamos.

A la salida, el presidente defendió la nueva orientación en la gestión educativa.

"Para plantearlo en términos generales, la educación en Uruguay estaba mal. No lo digo yo, lo dicen los registros internacionales. La gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo. Pero seguro hay otra orientación", afirmó en rueda de prensa.

"Diálogos tuve más bien pocón, ¿no? Yo intenté hablar pero no tenían muchas ganas. Pero entre los gritos que escuché cuando fui... uno trata de preguntarles cuál es la plataforma reivindicativa (...) Los reclamos son legítimos. En este caso, podemos no compartirlos", aseguró.

"Hoy tuvimos una exposición de los involucrados, del presidente de ANEP, que compartimos. Hacia allí va la reforma educativa que necesita el país, primero por los malos resultados que viene teniendo hace tiempo, y segundo porque este siglo XXI ya no solo requiere poner primera y segunda, sino avanzar, porque si no nos quedamos atrás", agregó el mandatario.