Regalos científicos y tecnológicos para hacer en el Día del Niño

Llega el Día del Niño y muchos se preguntan: ¿qué regalos hacer?

Girls In Tech Uruguay, una organización sin fines de lucro cuyo foco es involucrar y empoderar a niñas y mujeres apasionadas por la tecnología, incentiva la compra de productos que estimulen las habilidades "steam".

Steam, que en inglés son las palabras Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), es una sigla que surge en la década del 90 por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Se trata de un modelo de aprendizaje interactivo y constructivista, basándose en el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos.

Estos juguetes promueven habilidades de forma integrada como pensamiento científico, adaptabilidad a situaciones nuevas, habilidades blandas, desarrollo de la creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas y análisis.

Integratic, por ejemplo, ofrece un avión robótico. Viene una caja "con todo lo necesario" para armar una avioneta y un instructivo de apoyo. Cuesta 600 pesos y busca que los padres también se involucren en este juguete.

Integratic

La caja en donde viene el avión robótico para que el niño arme con sus padres. Cuesta $ 600.

UYRobot, una organización que busca favorecer la inclusión de la robótica educativa dentro de la educación formal y no formal, también tiene un avión. En su caso se llama Amelia: "Te permite armar una réplica del avión Lockheed Vega 5B con el cual Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico en solitario y sin escalas". El usuario debe despegar todas las piezas de madera y armarlas, además de armar un circuito eléctrico que permitirá hacer que gire la hélice.

Los responsables de UYRobot tienen otros productos que buscan estimular las habilidades "steam". Uno de ellos es el "autoelástico". Con este kit, el usuario puede arumar un auto propulsado "por una liguita" y con un circuito eléctrico que le permitirá tener luces. Viene con una guía en PDF y un videotutorial que ayudará al niño a hacerlo. La edad mínima recomendada para regalarlo es seis años y la máxima 12.

Por unos 500 pesos se encuentran productos que buscan estimular estas disciplinas. Muchos de ellos son de Didacta. Por ejemplo, esta compañía ofrece el kit "la Ciencia y el agua" ideal para niños de ocho años en adelante que trae papel filtro, esponjas, granito, arena de porcelana, carbón , arena de cuarzo, tubos y envases de plástico para aprender jugando. La idea es que el pequeño aprenda a "purificar el agua".

También está "Creciendo en el laberinto". Este juego busca que el niño plante su semilla, arme su laberinto y mire cómo la semilla que plantó busca la salida perfecta para salir a la superficie de acuerdo al laberinto que diseñó.

Hay de otras marcas y para todos los gustos. Uno de ellos es el llamado "Aqua Robot". Se trata de un dispositivo acuático que nada cuando la luz del sol se refleja sobre su panel solar. La idea de estos aparatos es "ampliar la comprensión" de los niños sobre su entorno, "desde la observación del clima hasta la exploración de energías renovables". Cuesta $ 1.500.

Si se trata de medio ambiente, hay otro juego llamado KidzLabs Green Energy que busca estimular la concientización en este sentido. KidzLabs tiene varios juguetes que en Uruguay se consiguen por más de 800 pesos.

¿Y si obsequiás educación?

En Uruguay hay academias que ofrecen cursos de programación para niñas y niños que quieren introducirse en este campo.

Robótica de la Costa, We Code, Integratic, The Electric Academy pueden ser oportunidades de aprendizaje para vincularse con la tecnología.

En todas ofrecen cursos que, en general, los transforman de consumidores a creadores de tecnología. Y, en muchos casos, los entusiasma a vincularse a disciplinas que les fomentan el pensamiento crítico.

Los productos "tradicionales"

Gabriel Dittrich, dueño de la tienda de videojuegos X Uruguay, contó a Cromo que en esta época los productos que más compran en su tienda son las consolas.

A diferencia de lo que sucede tradicionalmente, donde Sony con PlayStation es la que ostenta las ventas, los padres están comprando más Xbox y Nintento Switch a sus hijos.

Esto sucede, aclaró el vendedor, porque el precio del producto de la empresa japonesa es más caro de lo tradicional.

La Nintendo Switch Lite está a US$ 419 dólares y Neon US$ 649 que es lo que más estamos vendiendo. PlayStation 4 está a US$ 800. El Play 5 está en algunos lugares a más de US$ 1.700 y, en otros, no hay stock por problemas de producción a nivel mundial.