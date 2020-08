Renunció a su trabajo y con sus ahorros viajó a África, sin pasaje de vuelta, para ayudar a las comunidades más necesitadas

🅜🅐🅣🅔 ~ No existe para mi la posibilidad de viajar sin mi mate, no solo porque lo extrañe, sino porque es una manera de mostrar un pedacito de mi cultura; mi país. Explicarles cómo se prepara, contarles que en Uruguay la gente lo lleva a todos lados. Lo ves en el bus, en la plaza, en la feria, a toda hora y en todo lugar. Que hasta existe un dispositivo llamado matera especialmente para cargarlo. Y sobretodo convidar y ver sus reacciones. Para mi sorpresa siempre son más los que les gusta aunque la mayoría encuentra exagerado tanto armamento, y no los culpo. 😅 ~ En Kisuahilli mate tiene su propio significado que es saliva, así que nunca falta quien se ríe y me lo enseña, y es que no es tan disparatado, será casualidad ? 🤓 ~ Hoy llovió de continuo así que no pudieron ir a la Iglesia, y aunque quizá me vaya al infierno por esto, me alegré porque así pudimos compartir mucho más. Entre juegos y agua, apronté por primera vez un mate acá en @makuyueducationinitiative, todos lo probaron, y después de eso muchos se sumaron a la ronda 👏🏽 ~ En orden: Daniel, Thomas, Levis, Clarence, Leonard, Kelvin, Peter, Benson, Bonface, Caroline, Dahera, Golicha, Christopher, Christine, Janet, Catherine and Tabitha. ~ #solotravel #backpacker #solofemaletravel #girlsabroad #volunteer #volunteeringabroad #volunteerafrica #kenia #mate #uruguay #culture #traditions

A post shared by 𝙵𝚎𝚛 𝚒𝚐𝚕𝚎𝚜𝚒𝚊𝚜 🇺🇾 (@iglesiasfer) on Jan 26, 2020 at 6:49am PST