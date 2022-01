Renunció secretario general de Lavalleja: "No sé quien es el que está sentado como intendente"

El secretario general de la Intendencia de Lavalleja, Alejandro Giorello, renunció a su cargo el pasado 10 de enero luego de mantener una serie de diferencias con el actual intendente Mario Garcia. A una semana de la decisión, Giorello explicó los motivos de su salida y dijo a la prensa local que se sintió decepcionado con el proceder de García, quien asumió el gobierno el pasado 27 de noviembre de 2020.

"Es un Mario que yo no conozco. No sé quien es el que está sentado como intendente. No es el que yo fui a buscar como diptuado, cuando fue solidario con la gente, recorrió todo el departamento, hizo donaciones en muchas escuelas rurales. Eso como intendente lo perdió; el tipo es otro", dijo a El Observador.

Luego de una conversación de cinco horas que ambos mantuvieron a fin de año, Giorello le comentó a García que renunciaría. Durante el encuentro, ambos aclararon sus diferencias al punto de que el jefe comunal le manifestó, de forma enfática, que se desvincularía de la agrupación Aparicio Saravia -que ambos integran- para crear una nueva, con otro número de lista.

Entre las principales razones que motivaron su salida, el hasta entonces secretario señaló que la directora de Jurídica, Laura Nahabetián, había comenzado a incidir por demás en las decisiones del intendente, pese a solo asistir una vez por semana a Minas. Eso lo hizo ver que la intendencia era un "caos" y que era necesario dar respuesta a los problemas de los contribuyentes cara a cara, no a través de una computadora.

A su vez, mencionó que "no se estaba cumpliendo en nada" con los postulados de la agrupación Aparicio Saravia ni tampoco con lo prometido en campaña electoral sobre tener una intendencia "a puertas abiertas". "Yo trabajo con las puertas de mi despacho abiertas. El que quisiera verme y conversar conmigo podía hacerlo, pero con él no estaba pasando. Yo pensé que iba a seguir haciendo el mismo trabajo que hizo como diputado, atendiendo a todo el mundo, siendo solidario, pero no. No sé si pensó que ser intendente era ser el dueño del departamento, que podías hacer todo lo que se antojaba, no sé que pasó por la cabeza de él... pero es más importante lo que dice Nahabetián que lo que dice Giorello", sostuvo.

"El intendente con el secretario general siempre tienen diferencias, nunca estás totalmente de acuerdo. Si tenés buena relación conversás y se llega a un arreglo, pero que venga alguien de afuera a decirte 'esto lo vamos a hacer así' no. En determinado momento se lo tuve que decir a Mario hasta que llega un punto que decís 'bueno, basta, vamos a trabajar de otra forma'", agregó.

Consultado por El Observador, Giorello, quien también fue intendente del departamento, reconoció que luego de asumir García perdió por completo la línea de trabajo que había seguido como diputado durante dos períodos. Ahora "no podés conseguir hablar con el intendente", insistió. "La gente (de la campaña) se sintió frustrada porque trabajó durante tres elecciones con lluvia y sol para sentarlo dos períodos (como diputado) y cuando el tipo se sienta como intendente se rodea con gente que trae de Montevideo, de otras listas, y no la tiene en cuenta", añadió.

Los reparos de Giorello apuntan principalmente al rol de Nahabetián, quien, según detalló, "se cree (que es) la intendenta". "Ella se siente como si fuera la intendenta porque no se cansa de decir que el intendente no firma nada si ella no se lo dice. Se metió en todas las oficinas. Me obligó a hacer un oficio para que los funcionarios no pudieran hacer una orden que no fuera del director del área competente", relató. Y profundizó que si bien García cuando asumió "no conocía la intendencia en absolutamente nada", bajo la dirección de Nahabetián "a los tres o cuatro meses parecía que estaba ahí hace 30 años".

La directora de Jurídica fue una de las jerarcas que recibió compensaciones salariales durante la actual administración. En una resolución del 12 de febrero, Mario García le otorga una compensación de $ 320 mil por única vez. “Es de justicia retribuir las tareas realizadas por la citada profesional”, dice el documento.

Sin embargo, no solo recibió esa compensación, sino que también tiene otra que es mensual. El mismo día, otra resolución firmada por el intendente, le da a la directora una compensación mensual de $ 160 mil retroactiva al primero de febrero de 2021. El justificativo es que, además de desempeñarse como directora de Jurídica, Nahabetián también realiza tareas en la Secretaría Adjunta de la comuna.

El exsecretario también marcó sus diferencias con las visitas "esporádicas" del intendente nacionalista al interior del departamento. Según su criterio, debió haber recorrido más el interior durante este primer año de gestión en lugar de "subir fotos en las redes" y hacer visitas ocasionales. "Me cansé de decirle que tenía que salir al interior. Tenemos localidades, como Varela y Batlle, que estuvimos en setiembre o octubre y, a no ser en un acto oficial, nunca fue. Nunca se arrimó a la gente, nunca habló con la gente que trabajó para nosotros. (Después) empezó a salir, pero muy esporádicamente. A él le gusta subir fotos en las redes, pero todo eso (por las visitas al interior) es muy esporádico. No lo hace seguido", manifestó.

A sus 78 años, Giorello aseguró se sintió decepcionado por haber estado excluido de las reuniones con Adeom, pese a mantener una relación cordial con el grupo. "Yo hace más de 30 años que estoy en la vuelta y con la parte de Adeom, que es muy importante, siempre tuve muy buena relación. Él entró a la intendencia sin saber absolutamente nada, al otro día hizo la reunión con Adeom y no me llamó. Tuvo 20 reuniones y nunca me llamó para tener una reunión con él. Había cosas que como secretario general no las sabía y me sentí relegado en el trato. Yo tenía que andar adivinando. Estaba pintado", insistió.

Además, subrayó que "la frutilla de la torta" fue el retraso del pago de los zafrales en el Día de Reyes: "Si sos de la (lista) 58 es imposible, nunca pasó, que te pagaran el 6 o 7 de enero. Todos los intendentes pagaron los 4 o los 5. Fueron 400 familias que quedaron sin comprarle juguetes a sus chicos".

Ahora, que abandonó el cargo de más confianza que puede tener un intendente, el exintendente decidió que seguirá al frente de la agrupación perteneciente al Partido Nacional, enfocado en su renovación política. Aunque los años le pesan y encarar una nueva campaña no le será "fácil", aclaró que no lo hará por dinero, sino por apoyar al partido.