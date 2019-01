Reparación en algunas rutas falló por calidad en asfalto de Ancap, según Rossi

La reparación y mantenimiento de las rutas nacionales ha desatado algunas polémicas en las redes sociales, pese a una inversión récord del gobierno que el año pasado superó los US$ 500 millones, según datos oficiales. El movimiento Un Solo Uruguay denunció tramos correspondientes a las rutas 23, 12, 26, 30, 27, 57, 14, 7 y 6, que están en malas condiciones por reparaciones asfálticas de pocos centímetros.

En la entrevista de la semana de Telenoche del pasado sábado, el ministro de Transporte Víctor Rossi aseguró que las “rutas han mejorado muchísimo en todo su mantenimiento. Se han recuperado rutas, se han hecho bases nuevas y se hicieron muchos kilómetros de hormigón”, resaltó.

No obstante, el jerarca reconoció que existe “un problema con distintos asfaltos que no dan un buen producto para hacer los riegos. Esos productos tienen que ser tratados. Los técnicos e ingenieros lo hacen con polímeros y asfaltos, hacen una mezcla. En algunos casos, esas mezclas producen un sudado que obedece a distintas causas cuando no está bien graduado. A veces, la temperatura influye, a veces el exceso de agua en la mezcla inadecuada, por no es lo general”, explicó Rossi.

El ministro recordó que la importación de asfalto es libre en Uruguay, pero la empresa que suministra el mayor volumen es Ancap porque requiere todo un sistema de logística por el mantenimiento de la temperatura que es exigente.

Rossi dijo que los técnicos y el laboratorio de su cartera intercambian información en “forma permanente” con las autoridades de Ancap para corregir ese tema, al igual que las empresas privadas viales que son clientes del ente petrolero.

El ministro de Transporte explicó que en caso que la superficie de carpeta asfáltica no quede en buenas condiciones, se tiene que realizar nuevamente a costo del concesionario de la obra. “Eso está expresamente en los contratos”, aseguró Rossi.

Como prueba de las dificultades con la calidad del asfalto, el ministro puso el caso del privado que hizo la ruta 45. “Una empresa (privada) tuvo que hacer el enorme sacrificio de realizar nuevamente un trabajo porque la magnitud y el número de fallas que se expresaron fueron mayores a las aceptables. Y nosotros, sí estamos aceptando a una empresa para que haga una ruta para que quede nueva, hay que hacerla nuevamente”, dijo.

Rossi reveló que es factible que algún tramo de la ruta 8 entre Melo y Aceguá seguramente se tenga que reconstruir por fallas en el asfalto.

Todos los contratos ejecutados por el MTOP tienen su garantía de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento, además de multas. Esto implica, por ejemplo, que una vez hecha la entrega definitiva de la obra se devuelva la garantía, que puede ser de uno o dos años.

En mezcla asfáltica y en hormigón, la garantía es de tres años. Es decir que la ruta se pone a punto, se entrega, se le da la provisoria y durante tres años debe estar en perfectas condiciones, sin problemas de gravedad.