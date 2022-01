Repetto ya tiene un candidato a capitán en Nacional cuando falte Sergio Rochet

Pablo Repetto eligió a Sergio Rochet como su capitán en Nacional y el lunes de la semana pasada le dio la cinta para jugar contra Ñublense.

Lo mismo pasó en el clásico del sábado que se tuvo que suspender a los 80 minutos por tormenta eléctrica.

Rochet se unió este domingo a los entrenamientos de la selección uruguaya de fútbol que jugará el jueves con Paraguay (hora 20:00 en Asunción) y el martes de la semana siguiente con Venezuela (martes, hora 20:00, Estadio Centenario).

Por esa razón, este lunes ante Sarmiento de Junín, donde estará en juego la Copa Atilio García, Nacional tendrá otro capitán.

¿Quién será? La primera pista es recordar quién ocupó este rol el miércoles de la semana pasada contra Barracas Central. Fue el golero Martín Rodríguez.

Camilo Dos Santos

Rodríguez con la cinta de capitán

En declaraciones, a Nacional TV, Repetto contestó esa pregunta aunque dijo que aún no tiene definido quién será su segundo capitán: "Martín Rodríguez, que no está en el rol titular, contagia mucho y le vemos esa característica para ser el capitán, tiene muchas posibilidades de ser él, aunque aun no lo he definido".