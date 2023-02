Republicanos tienen un grave dilema con Trump

Por Edward Luce

Los ‘cementerios políticos’ están llenos de conservadores que pensaron que podían vencer a Donald Trump. Algunos republicanos — como Nikki Haley, la exembajadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien lanzó su candidatura presidencial esta semana — estaban en contra de Trump antes de estar a favor de él. Ahora ella ha vuelto a estar en su contra. Otros no se atreven a criticar al expresidente, incluyendo a Mike Pence, el exvicepresidente, ni siquiera después de que éste incitó un linchamiento en su contra. Intentar volver de la muerte política no será nada fácil.

EEUU ya ha visto esta película. En 2015, como hoy, la clase dirigente republicana estaba mayormente unida contra Trump. Los grandes donantes detuvieron sus contribuciones. Las figuras del partido se reservaron el apoyo. Los estrategas buscaron a los candidatos con más posibilidades de derrotar a Trump. Marco Rubio y Ted Cruz fueron identificados como posibilidades, pero se quedaron cortos. Ninguno de los dos da señales de querer volver a enfrentarse a Trump. Ambos advirtieron que Trump era una tóxica amenaza moral para la nación. Tras ser humillados, ambos se unieron al ‘tren de Trump’. Como Haley probablemente descubrirá, la base trumpista no admira a los que cambian de bando.

El dilema con Trump dentro del Partido Republicano es grave. Casi todos los asociados con él se han visto seriamente disminuidos. En su vídeo de presentación, Haley proclama que ella no "tolera a los intimidadores". Sin embargo, ella sirvió lealmente a Trump durante dos años. La crítica más directa que puede hacerle a Trump es que los republicanos necesitan un líder más joven. La candidatura sin contenido de Haley es el resultado de haberse sometido mansamente a pesar de saber que no debería haberlo hecho. Ella no puede renegar de su pasado. Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, y Mike Pompeo, el ex secretario de Estado, se enfrentan a dilemas similares. Ambos fueron leales secuaces. Los únicos candidatos que pudieran vencer a Trump son los que nunca le sirvieron. El gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, son los casos más creíbles. De ellos, sólo DeSantis — el prominente guerrero de la cultura conservadora — hasta ahora cuenta con el perfil para competir con Trump. Él también cuenta con el apoyo de muchos de los grandes donantes del partido.

En un enfrentamiento directo, DeSantis vencería a Trump, según la mayoría de las encuestas. Pero en un campo abarrotado, Trump pudiera repetir lo que hizo en 2016, cuando ganó elección primaria tras elección primaria con menos de la mitad de los votos. Desde el punto de vista de Trump, cuantos más candidatos haya en la carrera, mejor. En cierto modo, eso subestima sus perspectivas. Cuanto más débil parece Trump, más probable es que otros entren en la carrera. Es la estrategia de Trump de "cara gano yo, cruz pierdes tú". Tal es el familiar temor que recorre el grupo de poder republicano. Pocos creen que Trump pueda derrotar a Joe Biden, quien está dando todas las señales de que volverá a postularse. La mayoría también cree que cualquier otro republicano pudiera vencer a Biden. Probablemente tengan razón. Trump nunca ha ganado el voto popular en EEUU, y es poco probable que empiece a hacerlo ahora.

El problema es que no hay mucho que los partidarios de "cualquiera menos Trump" puedan hacer para evitar que se repita lo que sucedió en 2016. Atrás quedaron los días en que los grandes del partido podían persuadir a los candidatos débiles para que se retiraran. Los republicanos de mayor edad perdieron su poder para hacerlo en 2016, y actualmente no están en mejor forma. A gente como Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, nada le gustaría más que ver la desaparición de Trump. Lo mismo ocurre con donantes plutocráticos como Charles Koch. Pero ellos carecen de un botón de expulsión. Lo mejor que pueden hacer es persuadir a DeSantis para que se presente y esperar que los candidatos con menos posibilidades de ganar rápidamente queden fuera.

Por el momento, la dirección es predecible. Trump seguirá pareciendo más vulnerable. A medida que aumenten sus problemas legales, también lo hará su tentación de recurrir a pequeños donantes para pagar las facturas de sus abogados con el pretexto de salvar a EEUU, de luchar contra el crimen o de detener el socialismo. Existen muchas maneras de hacerlo. Las normas de financiación de las campañas en EEUU son extremadamente intercambiables. En segundo lugar, el campo republicano será cada vez más amplio. Según mis cuentas, hay al menos ocho nombres de individuos que planean declarar su participación, probablemente más. De éstos, DeSantis parece el más reservado. No es en lo absoluto un hecho que él vaya a postularse.

Sin embargo, vale la pena subrayar que DeSantis es el único rival potencial al que Trump está insultando con regularidad. El más reciente apodo de Trump para DeSantis es "albóndiga Ron", aunque es posible que le hayan advertido de que no lo use por el insulto implícito a los italoamericanos. "DeSanctimonious" (un juego del apellido con un equivalente a santurrón) no se puso de moda. Si no tienes un apodo, Trump no te teme. Adelante Haley, Pompeo, Christie, Pence y otros. Trump quiere que se postulen. Y Biden también. La ironía de la actual política estadounidense es que Biden y Trump coinciden en una gran cosa. Ambos quieren que Trump sea el candidato republicano en 2024.