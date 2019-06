Resistencia, la fuerza ciega que guió a Aguada al título

Dwayne Davis llegó a la práctica de Aguada a los gritos e irrumpió en la sala de musculación. “¿Es verdad que estoy denunciado?” Cuando se lo confirmaron agarró el bolso y se fue: “Me voy, en esta Liga no se puede jugar al básquetbol”. Tuvo que ir una comitiva a buscarlo al hotel para hacerlo entrar en razones. Al final, terminó suspendido dos partidos pero pagando una multa pudo seguir jugando la serie de playoffs ante Defensor Sporting.

Esa es apenas una muestra de todo lo que sufrió Aguada para terminar coronándose campeón de la Liga Uruguaya 2018-2019 al vencer a Malvín 4-3 en una apretada y emotiva serie final.

“Todo lo que nos fue pasando lejos de golpearnos nos fue fortaleciendo. La fase inicial del torneo fue la más complicada porque cada uno buscaba su rol en el equipo y cómo acoplarse entre los nuevos y los que ya estaban. Los playoffs fue un punto de inflexión para meter para adelante, olvidarnos de las excusas, de las lesiones y del cambio de extranjeros o de técnico. Llega un punto en el que no hay excusas y hay que intentar ganar como sea y así se fue avanzando. Al final llegamos muy fortalecidos porque en cada situación nos redoblábamos”, explicó a Referí Leandro Taboada.

El armado del plantel

En agosto, en Aguada empezó a sonar fuerte la posibilidad de que retornara Leandro García Morales tras desvincularse de Hebraica Macabi.

Sin embargo, el jugador planteó una serie de recomendaciones que no fueron aceptadas por el área deportiva del club y el ayuda base terminó en Instituto de Córdoba.

También se cayó la llegada de Federico Haller por un problema en la espalda. El jugador terminó en Hebraica Macabi pero no pudo completar la temporada ya que fue operado de hernia de disco.

Fuera de casa

Suspendido en su localía ocho partidos en el arranque de la temporada 2017-2018, Aguada debió esperar hasta el 11 de diciembre para volver a jugar como locatario. ¿La razón? Se cambió el piso que se había colocado en 1995 y se hicieron obras en el techo para evitar filtraciones de agua.

Salvo con Urunday Universitario, Aguada logró trocar los derechos de localía para recibir a sus rivales en su feudo en la segunda rueda de la fase regular.

Derrota clásica

El 13 de noviembre, Aguada perdió 76-67 el clásico con Goes y las dudas invadieron al club en general y a Dwayne Davis en particular.

El nacido en Filadelfia venía de ser figura en la Liga Argentina y desembarcó en Aguada con un contrato garantido, pero su arranque fue muy irregular.

Se va el Hechicero

Tras perder el 7 de enero de este año de local 86-68 con Olimpia, la directiva decidió cesar al entrenador que lo había llevado a las dos finales anterior, Fernando “El Hechicero” Cabrera.

El Hechicero se fue con una marca de nueve victorias y seis derrotas, cuatro de las cuales habían llegado en sus últimos siete partidos.

Infarto del presidente

Germán Cortizas, entrenador de las formativas del club, fue designado como técnico interino por dos partidos.

Sin embargo, un quebranto de salud del presidente Alejandro Mazzeo determinó que la situación se fuera estirando.

“En lo personal este título es haber cumplido un sueño que siempre anhelé y que se hizo realidad antes de lo esperado”, dijo Cortizas a Referí.

"Llegó un momento que parecía que Aguada no podía estar tranquilo nunca: lesiones, suspensiones... El equipo tenía que volver a arrancar y sacaba fuerzas de donde no se veían. En ese sentido, creo que la hinchada cuando había desventajas ponía un entusiasmo mayor al que ponen siempre y así se ganaron partidos increíbles. En la séptima final creo solo los aguateros creían que era posible ganarle a Malvín. Pero este grupo tiene un coraje bárbaro", expresó Cortizas.

El DT interino dirigió nueve partidos con siete triunfos y dos derrotas. Entre ellos le ganó a Nacional 96-90 y el clásico a Goes 79-77 con un agónico doble de Andrew Feeley.

Cortan a Feeley

Con el recuerdo del clásico fresco, la dirección deportiva de Aguada decidió cortar a Feeley para traer al ex NBA Al Thornton.

“Nos dejó muchas dudas su llegada, estaba fuera de forma y cuando un jugador NBA llega en esas condiciones generalmente pasa que no se pueden poner a punto. Pero Al tuvo un compromiso bestial”, dijo Taboada.

Thornton llegó 11 kilos pasado de peso, pero el profe Guillermo Souto lo puso a punto y el ala-pívot fue determinante.

"Feeley se enteró del corte por la prensa pero siempre tuvo una actitud impresionante con el equipo. Cuando llegó Thornton lo ayudó a aprenderse los sistemas y lo que son las vueltas de la vida, después, Thornton le ayudó a Feeley a aprenderse los sistemas de Volcan", reveló Cortizas.

La espalda de Davis

Cuando llegó Thornton, Davis experimentó problemas de espalda que hicieron que Thonrton debutara ante Trouville junto con Feeley, quien se fue tras perder con Malvín de local el 31 de enero, siendo felicitado al final por Pablo López. Davis se negó a practicarse estudios. En el club detectaron que en pasajes por otros equipos había experimentado los mismos problemas. Sin embargo, el jugador retornó tras perderse dos partidos y su nivel fue en franco ascenso.

Davis sufrió una primera denuncia del árbitro Richard Pereira por un insulto en el partido de la Liguilla que Aguada le ganó a Nacional en tres alargues. El caso terminó archivado. Aquel fue el primer gran partido de Thornton: 31 puntos.

Llega Volcan

“Tuvimos que empezar a adaptarnos a otro sistema de juego y eso nos llevó a sobreentrenarnos”, explicó Taboada sobre el tercer cambio de entrenador que se efectivizó el 5 de marzo con la llegada de Miguel Volcan como entrenador quien se quedó con Cortizas como ayudante y Guillermo Souto como preparador físico.

Más denuncias

En el partido de la Liguilla ante Malvín, Aguada fue denunciado por la agresión de un par de hinchas a algunos pares de Malvín. A falta de pruebas, el caso fue archivado. Posteriomente llegaron los playoffs y la denuncia a Davis por agresión a Andrés Dotti. Le dieron dos partidos que fueron redimibles por el pago de una multa.

La fractura del capitán

El 8 de abril, Demian Álvarez se fracturó la mano en un incidente fuera de las canchas con un hincha y en medio de los playoffs se quedó varios partidos sin jugar. El mismo día que se conoció la noticia, Aguada se clasificó a semifinales al ganarle el cuarto partido a Defensor Sporting. Resiliencia que se le dice.

Más recambio

Bryan Davis fue el sustituto de Ricardo Glenn en la serie contra Defensor Sporting y antes de empezar las semis ante Nacional, tras caerse dos posibilidades, la directiva volvió a apostar por Andrew Feeley.

"Glenn no calzaba con el estilo de jugador que pretendía Miguel para el pívot. Cuando vino Bryan Davis se sabía que era por poco tiempo (duró dos partidos). Fuimos por Justin Williams, se fue a Estados Unidos y estaba todo arreglado, pero al final el jugador no quiso venir. Después se fue por Jarried Famous pero había una diferencia en el día de su llegada y como le dio vueltas al asunto se lo descartó. Al final, un día Flavio (Perchman) me manda un video de un jugador y me escribe: 'Es este o Feeley'. Como a Andrew lo conocíamos y como Miguel pretendía un jugador más atlético que un pívot grande fuimos por Andrew", comentó Cortizas.

El sufrimiento

Las series con Nacional y Malvín fueron parejas y agónicas. En ambos partidos jugó una vez con un extranjero menos y ganó. Thornton faltó a un partido contra Nacional por un viaje a Estados Unidos que generó dudas porque su nombre aparecía en un draft de 3x3. Viajó a Panamá, perdió la escala y pegó la vuelta.

Pero en la primera final ocurrió otra fatalidad: la lesión de Davis en su mejor momento (20,1 puntos en los playoffs). El resto es historia: Aguada ganó antes de la llegada de Zach Graham y se puso 2-0. Después, Malvín lo terminó empatando 3-3 pero de tanto resistir la piel de Aguada estaba tan curtida que se hizo invencible. Y así fue campeón. A pura resistencia.