Revista destaca obra del tren que ministro de Transporte cuestiona por sus tiempos

Una revista especializada en financiamiento de infraestructura y proyectos (Project Finance and Infrastructure Journal) premió este lunes la obra del Ferrocarril Central, más conocida como el tren de UPM, por su “estructura innovadora” de financiación.

Estos reconocimientos, que iban a ser entregados en marzo en el marco de una conferencia de tres días en Miami que se suspendió por el coronavirus, destacan por su financiamiento las principales obras de infraestructura de América del Norte y del Sur.

La revista destaca la inversión por ser la más importante en la historia del país y el primer proyecto internacional de financiación público privado en Uruguay. La reseña explica que se trata del mantenimiento de 273 kilómetros de vías entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo para facilitar las exportaciones de una planta de pulpa de celulosa. Además de la reconstrucción de 80 kilómetros y la expansión a doble vía de otros 26.

También destaca que el financiamiento, cerrado en octubre de 2019, es a dos monedas con el dólar y unidades indexadas y que los ingresos del proyecto se basan en pagos de disponibilidad del Ministerio de Transporte y Obras Publicas en ambas monedas.

“Con una estructura innovadora, el financiamiento tiene cuatro etapas de deuda senior” que incluyen tasa fija en dólares de un préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, otra tasa fija en unidades indexadas de la Comisión Andina de Fomento y un canje en dólares de prestamistas comerciales, asegura la reseña.

La inversión del Estado asciende a más de US$ 1.000 millones y el proyecto está a cargo del consorcio creado específicamente para esta obra Vía Central. La obra fue acordada durante la pasada administración de Tabaré Vázquez con la empresa UPM.

Miguel Arregui

Las críticas de Heber

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, cuestionó este lunes en el Parlamento el proceso del Ferrocarril Central que, según dijo, viene atrasado 6 meses.

“En esa obra vamos a un ritmo lento. Tenemos dificultades con las expropiaciones; alrededor de 100 de ellas están vinculadas directamente a la obra y con muchas tenemos litigios judiciales. Como la obra es lineal, no podemos ir haciendo partes. Tenemos que entregar al Grupo Vía Central toda la línea expropiada, para que no encuentre freno”, explicó Heber según recoge El País.

El ministro explicó que las expropiaciones se deben hacer a lo largo de toda la línea y que “por ahora” solo se ha desmantelado la vía del tren pero no se realizó ninguna obra. “Estamos urgidos y preocupados porque la obra comience cuanto antes porque si no, el tiempo no alcanzará”, apuntó.